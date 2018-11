Jogos, demonstrações e ópera, na “Festa do Património Mundial da Grande Baía”

A “Festa do Património Mundial da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, que será organizada conjuntamente por Macau e por Kaiping, vai acontecer no fim-de-semana de 24 e 25 de Novembro, nas Casas-Museu da Taipa.

O evento, organizado pelo Instituto Cultural (IC), Administração do Património Cultural de Kaiping, e Administração da Cultura, Rádio, Televisão, Imprensa e Publicações do Governo Popular do Município de Kaiping, e co-organizado pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST) e Associação de Conterrâneos de Hoi Ping de Macau, terá um programa que contará com jogos, expositores, demonstrações de património cultural intangível, uma mostra de produtos culturais e criativos, actuações de ópera cantonense juvenil, dança e música, descreve a nota enviada pelo IC. Todas as actividades têm entrada livre.

Tanto o centro histórico de Macau como os Diaolou e aldeias de Kaiping estão inseridos na lista do Património Mundial da UNESCO e são os únicos dois sítios classificados como Património Mundial na área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

“Dada a sua localização geográfica e características arquitectónicas similares, a fim de reforçar o intercâmbio na preservação e gestão do património cultural entre as duas cidades, desenvolver plenamente as suas vantagens culturais e criar conjuntamente a marca cultural da Grande Baía, facilitar a cooperação e promoção em vários aspectos como o turismo cultural, as indústrias culturais e criativas e a gastronomia, os departamentos culturais de Macau e Kaiping organizam conjuntamente esta festa”, lê-se ainda na nota do IC.