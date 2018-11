Falta de infra-estruturas complementares à Ponte do Delta alvo de críticas no hemiciclo

Inaugurou apenas há três semanas mas a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau já está a ser alvo de queixas no hemiciclo. Si Ka Lon, Ho Ion Sang e Au Kam San criticaram, durante o período de intervenções antes da ordem do dia de ontem, a insuficiência das infra-estruturas de apoio à Ponte do Delta – especialmente quando comparadas com as dos pontos fronteiriços de Hong Kong e Zhuhai – e a maior pressão no trânsito que se fez sentir na Pérola Oriental e que, dizem, era já esperada por todos menos pelos dirigentes da tutela dos Transportes e Obras Públicas.

“A falta de infra-estruturas complementares à volta do posto fronteiriço deixou desapontados muitos residentes e turistas”, criticou Si Ka Lon, apontando que “o próprio edifício do posto fronteiriço, com a área comercial deserta, nem parece uma instalação fronteiriça recém-inaugurada”. “A origem destes problemas reside na negligência dos pormenores na actuação do Governo e na falta duma visão longo no planeamento”, atirou. Como resposta aos problemas que também diz existir na oferta de autocarros, o deputado sugeriu que seja impulsionada a entrada de operadores de transporte e aumentada a frequência das carreiras nas horas de ponta.

Também Ho Ion Sang apontou a “falta de elementos comerciais, muitas instalações básicas ainda não entraram em funcionamento e não há lojas nem estabelecimentos de comida para os turistas aí comerem ou comprarem lembranças”. No entanto, para o deputado, o principal problema é mesmo o trânsito, sugerindo uma “redução adequada” da carreira 101X, o aumento da frequência da circulação de autocarros, o estabelecimento de uma ou duas carreiras para ligar a ponte e os outros postos fronteiriços e a criação de complexos comerciais na ilha artificial.

Au Kam San, por sua vez, disse que “excepto os governantes desta tutela [dos Transportes e Obras Públicas], todos percebem que, num ponto negro de trânsito que está sempre congestionado durante as horas de ponta, com o aumento das novas ligações às vias públicas e dos veículos em circulação é evidente que a situação só ia piorar”. E remata: “O problema surgiu logo após a abertura da ponte”. C.V.N.