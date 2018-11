Deputados contestam aumento da idade mínima no concurso para habitação económica

Vários deputados consideram ser injusto e discriminatório que os jovens entre os 18 e os 24 anos estejam impedidos de se candidatar a habitação económica. Raimundo do Rosário justifica a proposta de alteração à Lei da Habitação Económica, ontem aprovada na generalidade, com a lei da oferta e da procura.

TEXTO: Catarina Vila Nova

O aumento da idade mínima dos candidatos a habitação económica, dos 18 para os 25 anos, gerou ontem contestação por parte de vários deputados que consideraram a medida injusta e até discriminatória. Esta é uma das alterações propostas pelo Governo à Lei da Habitação Económica, ontem aprovada na generalidade na Assembleia Legislativa (AL), e justificada pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas com a acrescida pressão que os candidatos desta faixa etária iriam trazer à oferta de habitação económica. Argumento este que não foi aceite pelos parlamentares que entendem não ser muito significativa a percentagem de candidatos desta franja populacional.

“Não é justo porque esta alteração não teve em conta as necessidades dos jovens com menos de 25 anos. Estes jovens com família também precisam de uma casa”, defendeu Angela Leong que pediu também para ser criada uma nova tipologia de habitação pública destinada aos jovens. Au Kam San argumentou que, tendo em conta o “ciclo de distribuição” das fracções, de cerca de uma década, “só depois dos 35 é que se consegue obter uma habitação económica, não se consegue logo aos 25”. Wong Kit Cheng considerou a alteração “injusta”, questionando se, com esta medida, “não está o Governo a tirar o direito de candidatura a estas pessoas?”. Sulu Sou foi mais longe e falou mesmo em “discriminação” contra os jovens desta faixa etária. “Dos 18 aos 24 anos as pessoas continuam a ter todos os direitos e respectivos deveres, mas agora está a excluir estas pessoas. O senhor secretário tem que aceitar que isto é uma discriminação”, afirmou o pró-democrata.

Raimundo do Rosário rejeitou que o elevar do patamar da idade mínima se trate de “menosprezo ou discriminação”, justificando a alteração com a pressão que estes potenciais candidatos viriam trazer à oferta de habitação económica. “Queria esclarecer que não se trata de menosprezo ou discriminação, mas sim de uma opção. Isto tem a ver com a oferta. Se mantivermos os 18 anos, a pressão entre a oferta e a procura é muito maior”. Respondendo à deputada Angela Leong, o governante voltou a reiterar a prioridade de resolver primeiro os problemas da habitação social e, depois, os da económica, questionando como será possível criar uma nova tipologia com as actuais condições. “Agora nem temos suficiente habitação social nem económica, como é que vamos enfrentar a definição de novas tipologias de habitação pública?”, atirou.

LISTA DE ESPERA “VAI CRIAR UMA GRANDE PRESSÃO PARA O PRÓXIMO GOVERNO”

Uma alteração que colheu a aprovação dos deputados foi a reintrodução do sistema de pontuação – há muito pedido na AL – que, contudo, não deixaram de insistir na criação de uma lista de espera para evitar problemas como as recandidaturas a concursos. “Para além da ordenação por pontuação deve haver uma lista de espera para diminuir os custos administrativos e para que as pessoas não tenham que se candidatar a um novo concurso”, afirmaram Ella Lei, Lam Lon Wai e Lei Chan U na sua declaração de voto conjunta. O pró-democrata Ng Kuok Cheong defendeu a adopção deste mecanismo que, “passo a passo, deve ser transformado num regime de espera com prazos definidos”. Também esta sugestão foi rejeitada por Raimundo do Rosário por entender que uma lista de espera “vai criar uma grande pressão para o próximo Governo”.

Ella Lei e Sulu Sou sugeriram que quem mora há mais tempo em Macau, nomeadamente quem é residente permanente e local, deve ter prioridade na atribuição de uma fracção de habitação económica. “Acho uma boa solução atribuir mais pontuação consoante o tempo em que o candidato mora em Macau”, apontou a deputada da ala dos Operários. Já o pró-democrata defendeu que a proposta de lei “não reflecte os direitos dos residentes permanentes”. “Os residentes não-permanentes não têm rendimento e conseguem uma habitação. Podem dar algumas garantias para os residentes que nasceram em Macau?”, pediu Sulu Sou.

Opinião contrária foi defendida por Song Pek Kei que afirmou que “qualquer residente deve poder pedir habitação pública”. Para a deputada, eleita pela via directa, estes “novos imigrantes” não deixam de ser residentes da RAEM que “contribuíram para a sociedade de Macau”. “Quando concorrem [ao concurso de habitação económica], estes residentes ficam quase no fim da fila, por isso não há a questão de os novos imigrantes concorreram contra os residentes pela habitação económica”, afirmou a parlamentar.

A proposta de alteração à Lei da Habitação Económica passou na generalidade com 26 votos a favor e os três votos contra de Ng Kuok Cheong, Au Kam San e Sulu Sou. Ontem foi ainda aprovada na generalidade a Lei do Registo de Embarcações com 30 votos a favor e a abstenção de José Pereira Coutinho.