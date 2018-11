Suplemento Circular da Guia – O Circuito da Guia transformado em pintura, cerâmica e vitrofusão

A propósito do início do Grande prémio de Macau, foi ontem inaugurada a exposição colectiva “O Circuito da Guia Como Património mundial da UNESCO”, onde são apresentadas obras de 20 artistas locais retratando o circuito através de meios tão distintos como a fotografia, a pintura, a cerâmica ou a vitrofusão. Estão ainda agendadas quatro palestras com convidados de várias áreas sobre o circuito de Macau.

TEXTO: André Vinagre

Foi ontem inaugurada uma exposição colectiva de 20 artistas de Macau acerca do Circuito da Guia. Organizada pela Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Circuito da Guia de Macau (APDCGM), esta mostra está na Galeria do Edifício Ritz, no Largo do Senado, até ao dia 21 de Novembro. Ao PONTO FINAL, José Luís Estorninho, presidente da associação, diz que neste segundo ano em que se realiza esta exposição a novidade é o vasto leque das várias abordagens utilizadas pelos artistas. À margem desta exposição, vai ainda realizar-se uma série de palestras intitulada “O Circuito da Guia e o seu Futuro”.

“A exposição vai mostrar as obras de 20 artistas locais ou residentes, que têm abordagens de diferentes áreas, artes plásticas e artes visuais, desde o desenho, pintura, cerâmica, instalação, joalharia, pintura chinesa, gravuras, grafite, vitrofusão, desenho”, explicou José Luís Estorninho, que acrescenta ser “tudo aquilo que queremos abarcar para termos o máximo de participação de artistas”. Ainda que o tema central da exposição seja subordinado ao Circuito da Guia, “cada um expressa-se de sua maneira. Na área da pintura, haverá pinturas de aguarelas e a óleo, ou mista. Umas mais figurativas, outras menos, umas mais abstratas, outras menos. Tal como na fotografia, há umas mais subjectivas e outras menos”, refere. Para o responsável, o principal objectivo este ano era alargar o campo de intervenção da associação e sensibilizar a população para as artes e para o circuito.

Na segunda edição da iniciativa, José Luís Estorninho destaca as novidades desta edição: “Apontaria o exemplo do graffiti, que é a primeira vez, a caligrafia chinesa, a vitrofusão, assim como a parte das gravuras. Geralmente falamos mais da fotografia em comparação com as outras artes plásticas, mas desta vez temos tido a adesão de várias áreas, inclusive das que eu citei. Será uma boa oportunidade para uma visita à exposição”.

Há ainda espaço para uma série de palestras sobre “o Circuito da Guia e o seu futuro” nos dias 14, 15, 19 e 20 deste mês. Como oradores estarão presentes o jornalista João Guedes, o arquitecto Rui Leão, o historiador Vincent Ho. Como convidados especiais, vão ainda falar o piloto André Couto e o piloto campeão em Macau em 1969, Kevin Bartlett, ainda que não esteja definido em que dias é que cada orador vai falar. “O arquitecto Rui Leão vai abordar a questão da preservação patrimonial. Da parte do jornalista João Guedes, vai haver uma abordagem mais geral e histórica do circuito”, exemplifica José Luís Estorninho.