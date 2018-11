Suplemento Circular da Guia – André Couto: “Quem correu em todo o lado chega a Macau e apanha um choque”

Depois de um ano de ausência a recuperar de uma grave lesão ocorrida no circuito de Zhuhai, André Couto está de regresso ao Circuito da Guia onde irá representar a equipa da MacPro Racing Team no Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCR). O piloto português radicado em Macau sente-se preparado para competir num circuito que conhece como poucos, esperando ganhar ritmo nos treinos livres para estar a um bom nível nas corridas. Em entrevista ao PONTO FINAL, André Couto preferiu não entrar em euforias relativamente a classificações finais, mas garante que em Macau “tudo é possível”.

André Couto conhece o Circuito da Guia como poucos, competindo em Macau desde os anos 90. Um acidente no circuito de Zhuhai, no ano passado, deixou o piloto português fora das pistas durante um ano, mas os resultados alcançados nos últimos meses mostram que André Couto está em forma para competir no Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCR). Não espera quaisquer facilidades, até porque em prova estarão outros pilotos de renome, como Robert Huff, Yvan Muller ou Gabriele Tarquini, que o automobilista português aponta como favoritos na Guia. A imprevisibilidade do circuito, porém, deixa tudo em aberto, garante André Couto, que afirma estar a 100% para mais uma edição do Grande Prémio de Macau.

Quais são as suas expectativas para esta edição do Grande Prémio de Macau?

As expectativas são sempre fazer o melhor que conseguir na altura. Não corro neste campeonato, não sou do WTCR, portanto logo aí já é uma desvantagem em relação a quem está lá, mas em Macau tudo é possível, não é a primeira vez que corro, sei o que custa andar lá na frente e o que é preciso, de maneira que vou tentar fazer tudo direitinho para conseguir alcançar o melhor resultado para a equipa MacPro, que é uma equipa de Macau, que pela primeira vez está a correr num palco internacional deste calibre com um piloto profissional, que sou eu, portanto a missão é tentar alcançar o melhor resultado possível para a equipa e para todos. Em Macau tudo é possível, e como são três corridas até poderá ser que tenha sorte em alguma delas. Uma pessoa nunca sabe o que pode acontecer, às vezes quando menos se espera temos um resultado bom. Vou tentar ir com calma, ganhar o meu ritmo nos treinos livres, perceber o carro e tentar perceber o ‘set-up’ para tentar estar a um bom nível na qualificação e nas corridas, isso era o meu objectivo principal. Lugares não posso dizer porque não sei, o Honda também não é um carro que se tem mostrado muito. O meu carro vai levar com 50 quilos, e mais outros 20 quilos por ser um ‘wild card’, logo aí já compromete um bocadinho também um bom resultado. Mas Macau é Macau, a missão é tentar ficar em pista e aproveitar as oportunidades todas que encontro pela frente.

Mas é possível chegar ao pódio em alguma das corridas?

Tudo é possível. Houve um ano até no WTCC que só acabaram quatro carros na última corrida, um piloto de Hong Kong que não andava nada ficou em quarto. Tudo é possível, tenho essa consciência, não ficaria surpreendido se obtivesse um pódio, mas sei que é muito difícil. É aproveitar as oportunidades que vão surgindo.

Em 2012 participou na prova de WTCC, que entretanto mudou para WTCR. Será, por isso, um regresso a esta categoria, embora um bocado diferente.

Acho que é uma categoria muito engraçada, este ano tive a oportunidade de ver uma corrida na China e são corridas muito giras, o pessoal anda a ultrapassar uns aos outros, em grande competição, as corridas têm muita emoção. Acho que é uma categoria que nasceu e está a correr muito bem, vejo um bom futuro nesta categoria, e nesse aspecto estou contente por correr outra vez.

E como tem sido a preparação?

Não me tenho preparado muito porque estive sempre a correr em coisas diferentes. No fim-de-semana estive a correr num Audi, no Japão, no fim-de-semana anterior estive a correr na China, num Kia, e antes num Bentley, e antes nisso num Volkswagen. Corri uma vez neste Honda, nesta equipa [MacPro] também, na China, fui convidado e ganhei no China TCR, que é o campeonato chinês de TCR. Foi a primeira e única oportunidade que tive de experimentar o carro.

É complicado fazer esta gestão, competindo frequentemente em carros e modelos diferentes?

É complicado, uma pessoa tem que mudar o ‘chip’ assim de repente, às vezes é complicado ajustar as travagens, os carros são diferentes. A desvantagem maior é isso. Se eu guiasse dois carros, e saltasse de um para o outro, não havia problema, o único problema é que eu só tive uma corrida, são poucos quilómetros. Entretanto, depois dessa corrida que eu fiz até agora já andei em vários carros diferentes, portanto a memória vai-se apagando um bocadinho. Nesse aspecto é sempre uma desvantagem, mas é sempre melhor ter guiado lá na China, em Ningbo, do que não ter guiado.

E quem aponta como favoritos para esta prova em Macau?

Há vários favoritos porque há marcas boas, o Tarquini é um deles, o Yvan Muller também acho que vai andar muito bem em Macau.

E o Robert Huff, outro piloto muito experiente?

Claro, e tem um bom carro, tem uma boa estrutura à volta. Há vários que podem andar bem, e já todos conhecem a pista, vai ser uma corrida muito interessante. Pessoalmente não me importava nada que o Tarquini ganhasse pelo simples facto que ele tem mais de 50 anos e está correr contra miúdos de 20 e ainda dá-lhes na cabeça, dá-me prazer de ver e é uma inspiração para nós.

Foi um ano praticamente parado para o André Couto, devido ao acidente que sofreu. Que André Couto podemos esperar este ano no Circuito da Guia?

Estou a 100%.

Devido à gravidade da lesão, alguma vez pensou que podia não regressar mais às corridas?

Claro que sim, foi muito grave. Pensei nisso tudo quando estava no hospital, mas conseguiu recuperar e voltar, e este ano até fiz uma época muito boa.

Com as vitórias em Xangai e em Ningbo, por exemplo. É moralizador e mostram um André Couto em plena forma?

Sim, acho que superei até aquilo que eu pensava. Teoricamente devia acalmar e este ano tive mais coisas do que os outros anos todos. Tive a oportunidade de correr no Japão num campeonato de endurance, são corridas de cinco horas, tudo aquilo que não devia fazer, eu fiz.

Sente-se então pronto para atacar o Circuito da Guia?

Acho que sim.

Sendo um dos pilotos locais com mais sucesso em Macau coloca-lhe mais pressão para tentar obter um bom resultado?

Não muito, a pressão eu é que coloco a mim próprio, eu é que decido o que vou fazer.

Quem seguiu o percurso do André Couto no Grande Prémio de Macau certamente que recorda a célebre vitória na prova de Fórmula 3, em 2000. Que recordações tem dessa corrida?

Tenho grandes recordações, é a corrida da minha vida. Tudo aquilo que fiz nesse dia eu lembro-me perfeitamente, e é aquilo que uma pessoa tenta copiar sempre que vem cá a Macau. Sei o que custa ganhar e sei que é preciso fazer sempre tudo certinho até aquele dia da final. Todos os pilotos tentam ter essas memórias dos fins-de-semana que correm bem e tentar fazer o mesmo nos fins-de-semana que se seguem.

Com essa célebre vitória houve também a sensação que poderia ter impulsionado uma carreira para outros voos, como a Fórmula 1?

Na altura sim, queria ir mas não houve apoios suficientes e não consegui ir. Mas tive a oportunidade de ir para o Japão que também foi bastante boa, no GT500, que também não é para qualquer um, por isso também não me posso queixar muito.

Já competiu em vários circuitos, como é que compararia o Circuito de Macau com os restantes?

É tudo diferente, tem sete quilómetros, os outros têm sempre três ou quatro. Macau foge à regra porque é [circuito] citadino, tem uma montanha, tem todo o tipo de curvas, um circuito normal não tem nada disto, por isso Macau continua a ser especial.

Tem algum circuito preferido?

Suzuka é o circuito melhor do mundo, a seguir a Macau. Não dá para competir com Macau, quem correu em todo o lado chega a Macau e apanha um choque, é um circuito à parte.

Este ano só vamos ter um piloto de Portugal, o André Pires, que vai competir na prova de motos. Sente que há cada vez menos portugueses a competir em Macau?

Acho que é só uma circunstância, não há nenhum piloto agora na Fórmula 3 português, se houvesse também vinha a Macau. Antes vieram César Campaniço, Álvaro Parente, Félix da Costa, Tiago Monteiro… todos aqueles pilotos portugueses que têm algum nome também passaram por aqui porque naquela altura também faziam Fórmula 3. É só uma questão de ‘timing’, nesta altura não existe nenhum miúdo novo na Fórmula 3, mas quando existir acredito que ele também virá a Macau.

Por vezes são levantadas questões relativamente à segurança no circuito de Macau. Existem razões para isso ou é um circuito igual a tantos outros nesse sentido?

O circuito de Macau não é seguro porque é um circuito citadino, não existem citadinos seguros. Agora o nível de segurança que eles conseguem pôr num circuito citadino está no topo da lista do mundo, não há melhor que Macau. A nível de comissários da pista, bandeirinhas, a maneira como eles tiram os carros e metem as bandeiras amarelas são coisas que vão inovando ano a ano.

E em relação às motos?

Não sou piloto de motos, mas acredito que seja um pesadelo, é um circuito muito perigoso, mas também existem mais, como na Ilha de Man, é um circuito de loucos, todos os anos morrem lá pessoas. Os pilotos que vêm cá correr têm que gostar muito disto, senão não vinham.

Como é que começou essa paixão pelas corridas?

Foi muito por começar a ver o Grande Prémio enquanto miúdo, gostava bastante, vinha sempre cheio de autocolantes para casa. Houve ali algum fascínio, e depois, mais tarde, quando tinha uns 13 anos, consegui treinar num kart de um amigo meu cá em Macau e gostei logo na primeira vez que andei.

Quais são as melhores memórias que tem da competição?

Tenho boas memórias de ver o Mika Häkkinen e Michael Schumacher, o Emanuele Pirro a correr nos carros de turismo e na Fórmula 3. Fiquei amigo dele mais tarde, eu era um miúdo e quando me viu mais tarde, quando eu já era piloto, ele perguntava-me “tu és aquele miúdo que me via sempre”, e eu disse que “sim, sou eu”, e hoje em dia somos amigos, é uma coisa engraçada. E o Pedro Lamy, também foi uma inspiração para mim.

Como viu a evolução do Grande Prémio de Macau ao longo dos anos?

Acho que a nível de grandeza de competição continua a mesma coisa, não mudou muito. A nível de segurança não evoluiu muito porque também não há muito mais para evoluir. Há 20 anos era diferente mas quem estava lá tem a mesma grandeza de quem está aqui, são é épocas diferentes.

E qual o piloto que mais o inspirou ao longo da carreira?

O Ayrton Senna.

Que também venceu em Macau, em 1983.

Sim, foi a primeira vez que vi [Grande Prémio de Macau].