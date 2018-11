Subsídio de invalidez aumenta no próximo ano, anuncia Alexis Tam

O subsídio de invalidez vai aumentar no próximo ano, mas o novo valor só será conhecido na quinta-feira, durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa pelo Chefe do Executivo. Isto mesmo anunciou ontem Alexis Tam, durante uma visita à Escola Concórdia para Ensino Especial, uma das quatro que serão transferidas para o terreno do Canídromo.

TEXTO: Catarina Vila Nova

O aumento do subsídio de invalidez será uma das medidas apresentadas pelo Chefe do Executivo na próxima quinta-feira, garantiu ontem Alexis Tam. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura preferiu, contudo, deixar que fosse Chui Sai On a anunciar os novos valores, o mesmo sucedendo com os já anunciados aumentos da pensão e subsídio de idosos. O governante falava aos jornalistas à margem de uma visita à Escola Concórdia para Ensino Especial, durante a qual foi revelado que esta instituição será uma das quatro que serão transferidas para o terreno do Canídromo, no âmbito da Obra de Céu Azul.

Em resposta à Associação Promotora para Alunos com Necessidades de Educação Especial de Macau que, na semana passada, entregou uma petição ao Governo a pedir o aumento do subsídio de invalidez, Alexis Tam revelou ontem que esta será uma das medidas anunciadas pelo Chefe do Executivo na próxima quinta-feira, durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano. “Muitas associações colocaram esta questão e eu disse que sim, o Chefe do Executivo vai dar boas notícias durante as suas Linhas de Acção Governativa”, declarou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, escusando-se a avançar com valores, tanto do aumento do subsídio de invalidez, como da pensão e subsídio para idosos. “De certeza que vai aumentar mas vou deixar o meu chefe dizer a boa notícia à sociedade”, afirmou.

Certo será também que a criação do subsídio para cuidadores não vai constar nas LAG para 2019. Segundo explicou Alexis Tam, o Governo ainda está a aguardar pelas conclusões de um estudo encomendado sobre a possibilidade de lançar este apoio, cujos resultados deverão ser conhecidos “no fim deste ano ou no início do próximo ano”. A intenção do Executivo de criar um subsídio para quem tem ao seu cuidado idosos, doentes incapacitados ou crianças com necessidades educativas especiais foi anunciado por Celeste Vong, presidente do Instituto de Acção Social, em Novembro do ano passado, com a dirigente a explicar, na altura, que este apoio já estava contemplado nos planos a 10 anos do Governo para as áreas da reabilitação e dos serviços de apoio a idosos.

Ontem, Alexis Tam explicou que a preocupação do Governo quanto a este subsídio para cuidadores é assegurar a continuidade deste apoio, assim que for lançado. “Essa é a nossa grande preocupação: pode continuar para sempre? É sustentável?”, disse o governante. Por isso, acrescentou o secretário, este assunto será sujeito a consulta pública assim que forem conhecidos os resultados do estudo.

Alexis Tam anunciou ainda que, para o próximo ano, todos os serviços da sua tutela vão ter aumentos orçamentais, com os mais consideráveis a recaírem sobre as pastas da educação e saúde, em cerca de 5%. “De certeza absoluta que vamos conseguir o aumento do orçamento em todos os serviços da minha tutela. Cada vez temos mais serviços grátis, nomeadamente para idosos, deficientes e estudantes. Não apenas na área da educação mas também da saúde e serviços de acção social”, justificou.

CANÍDROMO VAI RECEBER ESCOLA CONCÓRDIA PARA ENSINO ESPECIAL

Durante a visita que ontem realizou à Escola Concórdia para Ensino Especial, localizada no NAPE, Alexis Tam anunciou que esta será uma das quatro instituições que vão ser transferidas para o terreno do Canídromo, no âmbito da Obra de Céu Azul. “Esta escola já foi criada há 30 anos e, durante estes anos, a escola tem dado apoio às crianças que necessitam dos serviços de ensino especial. Esta escola não tem campus, não tem boas condições e foi construída no pódio de um edifício. Sendo assim, fizemos uma análise, ponderamos vários factores e, no fim, decidimos que no antigo Canídromo poderemos ajudar a escola a construir uma escola especial”, justificou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.

Porém, sublinhou o governante, a transferência de instalações não vai acontecer de um dia para o outro. “Leva vários anos, não é só um dia para construir uma escola. Ainda estamos à espera porque o plano de infra-estruturas [do Canídromo] ainda não foi decidido pelos serviços competentes. Só quando tivermos o plano é que podemos avançar com a construção”, explicou. Como havia já sido anunciado, o terreno do Canídromo vai acolher, entre outras instalações, quatro escolas, sendo que uma delas será destinada ao ensino especial. Esta, sabe-se agora, será a Escola Concórdia para Ensino Especial. Sobre as outras, Alexis Tam escusou-se a avançar quaisquer detalhes, dizendo apenas que está ainda a “negociar com algumas escolas”.

As quatro escolas que o Canídromo vai acolher serão transferidas no âmbito da Obra de Céu Azul, um projecto destinado a dotar as instituições educativas localizadas em prédios de um campus próprio. Quando anunciou esta empreitada, há quatro anos, Alexis Tam previa que fossem necessários entre 15 a 20 anos para cumprir esta ambição. Agora, as previsões foram reduzidas. “Agora não é preciso esperar tanto tempo. Agora é só metade do tempo, 10 anos, porque temos mais terrenos. Não apenas o Canídromo, também na Zona A dos Novos Aterros. De certeza absoluta que só levamos metade do tempo, mas claro que não é apenas uma noite para construir todas as escolas e para resolver todos os problemas”, frisou.