Prejuízos com o tufão Mangkhut atingiram 1,55 mil milhões de patacas

O tufão Mangkhut, considerado o mais forte da temporada, causou em Macau prejuízos económicos directos e indirectos no valor de 1,55 mil milhões de patacas. De acordo com as estimativas da Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC), os prejuízos directos alcançaram 520 milhões de patacas e os indirectos 1,03 mil milhões de patacas. De acordo com a DSEC, as estimativas englobam sobretudo “os prejuízos económicos dos proprietários de estabelecimentos comerciais, bem como os prejuízos nas áreas de: habitação e veículos dos agregados familiares; equipamentos/instalações municipais; partes do sistema de serviços públicos, entre outros”. O organismo explica ainda que procedeu às análises e estimativas tendo em conta os “dados relativos à catástrofe fornecidos pelos serviços governamentais; dados históricos sobre os comportamentos económicos dos diversos sectores constantes das bases de dados da DSEC; avaliações sobre os prejuízos dos edifícios observados ‘in loco’ pelos trabalhadores de campo; estimativas de prejuízos fornecidas por determinadas empresas afectadas, entre outros”. Ainda assim, “os prejuízos económicos (…) diminuíram significativamente em relação aos do tufão Hato (…) devido às medidas preventivas do Governo e dos diversos sectores sociais, antes da chegada do tufão Mangkhut”, sublinhou a DSEC, em comunicado.

