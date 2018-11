Museu do Grande Prémio poderá abrir daqui a um ano

O plano original chegou a ser inaugurar o novo Museu do Grande Prémio em Novembro deste ano, por altura da 65.ª edição do Grande Prémio de Macau, mas agora Helena de Senna Fernandes aponta o próximo ano como a data mais provável para a abertura do espaço. Não se comprometendo com a data, a directora dos Serviços de Turismo disse que “todas as indicações apontam para que possa abrir em Novembro de 2019”. “Se todas as obras correrem de acordo com os prazos e se o tempo ajudar, sob as condições actuais, temos confiança de que o museu poderá abrir até Novembro do próximo ano. Mas como isto envolve construções, ainda não posso garantir, só daqui a mais uns meses”, apontou. Recorde-se que o Governo iniciou em 2016 uma reestruturação das instalações do Museu do Grande Prémio, numa obra cujo orçamento, na altura, era de 300 milhões de patacas.

“Originalmente, houve essa ideia de abrir o Museu do Grande Prémio no 65.º aniversário, no entanto tivemos de fazer uma reorganização dos planos do museu, um novo plano”, justificou a responsável. “Ouvimos muitas opiniões e tivemos de as incorporar no plano. Foi por isso que tivemos de adiar o projecto e por isso é que agora, com estes factores, queremos abrir em Novembro do próximo ano. Mas a construção está fora das minhas mãos”, referiu.

Para o novo museu, Helena de Senna Fernandes adiantou que haverá novos elementos: “Jogos interactivos para jovens e para não tão jovens, simuladores, um cinema, figuras de cera dos pilotos famosos. Também estamos a comprar carros novos e a tentar fotografar e entrevistar os pilotos que estão agora em Macau para quando o museu abrir, no próximo ano, termos muito mais elementos para apresentar”.

Relativamente ao Museu do Vinho, cujas instalações eram adjacentes ao Museu do Grande Prémio, a responsável pela DST diz que ainda não há uma nova localização. “Infelizmente não. Eu também estou ansiosa com isso, também queria dizer que já tínhamos uma nova localização, mas ainda estamos a avaliar”. A.V.