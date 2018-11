Jani Zhao: “Estou a permitir que esta viagem me traga algo novo”

Jani Zhao, 26 anos, dez dos quais dedicados a uma carreira intensa na televisão, teatro e cinema, está por estes dias em Macau, num regresso às raízes, que estão em Xangai. A actriz, que deu vida à chinesa Meng, em “Peregrinação”, de João Botelho, vestiu a pele da vilã Susana Wang na novela “Jogo Duplo” e é uma das protagonistas na série “Sul”, realizada por Ivo M. Ferreira, não exclui a possibilidade de vir a integrar um projecto no território. O retorno a este lado do mundo, antes uma ideia longínqua e abstracta, está agora mais perto de se materializar, afirmou ao PONTO FINAL.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

A actriz Jani Zhao, portuguesa de Leiria, onde nasceu em 1992, filha de pais chineses de Xangai, é uma cara familiar para quem frequenta o teatro, o cinema ou vê telenovelas na televisão portuguesa. Em 10 anos de carreira, a actriz deu vida à chinesa Meng, a “hipotética paixão” de Fernão Mendes Pinto, no filme “Peregrinação”, estreado em 2017, de João Botelho, inspirada no caderno de viagens do aventureiro e explorador do século XVI. Foi a cortesã chinesa por quem Luís Vaz de Camões se apaixona enquanto escreve a epopeia “Os Lusíadas” na curta de Gabriel Abrantes, “Taprobana”, que esteve em competição no Festival de Cinema de Berlim, em 2014. A jovem ganhou particular visibilidade na telenovela “Jogo Duplo”, da TVI, que se estreou em 2017, ao vestir a pele da vilã Susana Wang, que se envolve no ecrã numa relação homossexual com a actriz Anna Eremin, no papel de Cátia Sobral. Recentemente, Jani Zhao, desempenhou o papel de Alice, inspectora da Polícia Judiciária, em “Sul”, a série portuguesa, de Edgar Medina e Guilherme Mendonça, realizada por Ivo M. Ferreira, que decorre em Lisboa durante a crise financeira. Jani Zhao, que fez a sua estreia na televisão aos 14 anos, foi ainda criança para Xangai, regressando a Portugal aos seis anos. Frequentou a Escola Profissional de Teatro de Cascais, com direcção de Carlos Avillez. Antes disso, foi aluna dos Salesianos do Estoril, escola privada católica, que os pais, budistas, fizeram questão que os filhos frequentassem para facilitar a sua integração na sociedade portuguesa. No teatro, integra o elenco de “Moçambique”, história ficcionada daquele país, premiada pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), em 2017, como Melhor Espectáculo, e de “Amazónia”, uma “telenovela ecológica”, ambas do encenador Jorge Andrade, da Companhia Mala Voadora.

Há algum projecto previsto que envolva Macau?

Jani Zhao – Em princípio sim, vim à procura, mas não há uma ideia concreta, não há um plano. Mas há disponibilidade e há interesse e vontade, sobretudo de voltar às raízes e ver o que é que isso significa para mim. É uma viagem que tem sido espiritual, voltar ao sítio de onde a minha família é, e de onde eu sou, não especificamente de Macau, mas da China. E agora Macau, há aqui uma curiosidade interessante, a meu ver, eu nasci em Portugal, eu e o meu irmão, por causa de Macau. Porque a minha tia, irmã do meu pai, estava em Macau e conheceu um português. Foi por isso que foi a Portugal passar férias e daí a minha tia disse aos meus pais para irem, depois do regime de Mao Tsé Tung. Portanto, estar em Macau significa tudo isso, olhar à volta e sentir-me em casa, e ao mesmo tempo, não estar em casa. Sentir que conheço, mas não conheço, é muito estranho, mas está a ser maravilhoso. Se tenho algum projecto específico, não, por enquanto não. Mas estou à procura disso, estou a permitir que esta viagem me traga algo novo. Na verdade tenho alguns projectos em mente que não têm nada a ver com a minha profissão. Estou a começar a expandir um bocadinho, porque acho interessante aprender outras coisas e aprofundar outras áreas.

Para além das tuas raízes, o que é que te liga à China?

A comida. Por mais superficial que pareça, comer é um dos grandes prazeres da vida. Mas, também, a minha família e os meus pais, que voltaram para a China, há 10 anos, para Xangai, de onde eles são. Eles agora estão reformados. Os meus pais tiveram vida de emigrantes em Portugal, aquela vida dura, de trabalho árduo. Para além de outros negócios, os meus pais tiveram um restaurante chinês, enquanto eu e o meu irmão andámos nos Salesianos do Estoril. Toda a minha família é budista e nós andámos num colégio privado católico. Acho que foi um acto de profunda coragem e sabedoria dos meus pais.

Para vocês se adaptarem?

Para nós nos sentirmos integrados na sociedade, isso foi muito corajoso da parte deles. Nós em casa tínhamos um mundo e fora tínhamos outro completamente diferente, e as escolhas que eles foram fazendo no nosso mundo fora da casa estavam, de certa forma, a tornar cada vez mais distante o mundo que tínhamos em casa.

No cinema, no filme “Peregrinação”, de João Botelho, representas a chinesa Meng.

E falo em mandarim arcaico, foi um dos maiores desafios da minha vida. Consegui com a ajuda de uma ‘coach’ e a trabalhar intensamente. Passei por todas as fases neste projecto, de ‘não, não vou fazer, é uma grande responsabilidade’. Passei por essa fase, depois decidi ir ao ensaio ver como é que me sentia, conhecer a tradutora, que se tornou a minha ‘coach’. Depois o ensaio desmontou aquilo tudo, as minhas inquietações e as minhas dúvidas, que não se dissiparam, mas transformaram-se. Ela, a ‘coach’ [Mónica Chan] ajudou-me imenso, foi a luz deste projecto.

Tens ambição de entrar no mundo do cinema chinês? Pensas nisso?

Penso, agora está cada vez mais próximo.

Imagino que seja difícil, é uma indústria muito grande, muito competitivo, tens uma estratégia para lá chegar?

Tenho uma ‘manager’ internacional, ela também me fez essa pergunta. Essa ideia está cada vez mais próxima. Em Portugal, trabalhei 10 anos sem parar e fui adiando sonhos, projectos e ideias, porque estava em Portugal e sentia que tinha de lá estar. E ainda bem, estes 10 anos foram um trajecto para chegar onde cheguei agora, mas na altura os meus pais, quando perceberam que era isto que eu ia fazer, começaram a perguntar se eu tinha interesse em ir para a China. Eles gostavam que nós voltássemos, eu e o meu irmão. Ele já viveu seis anos em Xangai, agora falto eu. Um regresso, agora, aqui de onde sou também e de onde estive afastada. Antes achava uma ideia muito longínqua e abstracta. Hoje em dia, como estou aqui, já não estou do outro lado do mundo, já não estou focada em estar lá e em construir algo lá, agora acho que já estou mais aberta.

Na China, tens algum realizador ou género de cinema preferidos?

Acho que um filme em Macau faria todo o sentido, gosto mais de filmes ‘art house’. Mas gosto de todos os géneros, o cinema chinês tem um espectro enorme, eu acompanhei o mais comercial, o ‘mainstream’, porque os meus pais adoravam, a minha mãe, como boa chinesa que é, via séries atrás de séries, esse género não me interessa tanto, não me identifico. Mas aqueles filmes maravilhosos de Hong Kong, mesmo em Xangai, onde tive a oportunidade de conhecer o Jia Zhang Ke [o realizador fundador do Festival Internacional de Cinema de Pingyao, na China]. É esse género com que me identifico muito, com um lado misterioso, obscuro. Mas não sei muito bem, nunca fui de ideias fechadas, é isto que eu quero, mas estou disponível para o que vier.

Foi a vontade de mudar que te fez aceitar o papel na telenovela “Jogo Duplo”, da TVI, em que te envolves com outra mulher?

Em Portugal e em todo o lado apercebi-me da importância que este papel teve, tem e terá. (…) Apercebi-me do impacto e foi extraordinário, uma coisa que me ultrapassa e já não tem nada a ver com o meu trabalho. Tem a ver com, através do meu trabalho, conseguir chegar às outras pessoas, mudar as suas vidas, ajudar e dar algo aos outros. Caramba, que privilégio que é, senti-me mesmo grata, foi através do meu trabalho – e eu pagava para fazer isto, porque tenho imenso prazer em trabalhar. Estou a ter esta oportunidade, que está a ter consequências na vida dos outros. O que é que uma pessoa pode querer mais?

Essa atitude vai influenciar as tuas escolhas nos papéis a desempenhar no futuro?

Acho que vai influenciar. A mediocridade assusta-me, em relação a mim e à minha vida, apercebi-me que não quero ser medíocre, não tem nada a ver com os outros, tem a ver comigo. Se mudou alguma coisa… A novela “Jogo Duplo” e a série “Sul” do Ivo M. Ferreira e do Edgar Medina. Sim, mudou. Foram dois projectos muito importantes, um a seguir ao outro, porque tive apenas uma semana de descanso, de uma ‘femme fatale’, ‘bad girl’, mafiosa, um universo muito peculiar para inspectora da PJ, o outro lado. Quão esquizofrénica é esta profissão, foi o que eu pensei. Se não fosse minimamente saudável, se a minha sanidade mental não fosse íntegra e não estivesse bem resolvida, se calhar tinha ficado para trás. Mas correu muito bem, e depois destes projectos senti que Portugal, tão cedo, não tem mais nada para me dar. Voltarei sempre. Mas por enquanto decidi vir para estes lados, para estar em Xangai com a minha família, e aqui Macau.

Referes-te a estereótipos, alguma vez sentiste, enquanto filha de pais chineses, estigma, ostracização?

Sim, mas tudo bem, faz parte. Felizmente é um assunto que está muito na berra, isso, os direitos de igualdade entre mulheres e homens, questões de género, ainda bem porque faz com que as pessoas pensem, discutam e partilhem ideias. Eu não tive uma vida difícil, não sou de todo vítima, o que passei toda a gente passou. A questão é que, para mim, a diferença é o que nos aproxima, é o que é interessante em nós, se fôssemos todos iguais, que monótono e que tédio. Eu agora sou portuguesa e chinesa, sou as duas coisas, porque é possível ser duas coisas, não sou só uma coisa ou outra, sou várias coisas. Partiu de mim estar à procura da minha identidade, onde pertencia? Não era de Portugal, não era da China, estava em Portugal, mas não me sentia realmente portuguesa, estava na China não me sentia realmente chinesa, foi uma altura intensa mas correu tudo bem. Há nisto, também, uma aprendizagem, uma lição, um processo.

Tinhas que fazer teatro para provar alguma coisa?

Tinha que fazer teatro porque preciso de fazer teatro, no teatro é onde realmente te pões à prova, de uma maneira que não consegues no cinema ou em televisão. Gosto da possibilidade que as três vertentes dão, isso é o que é ainda mais fascinante e estimulante nesta profissão.

O que faz o teatro evidenciar em ti?

Em teatro gosto de trabalhar a voz, o corpo, também porque fui bailarina, e é uma coisa que me está nas veias, em teatro tenho a possibilidade de mexer com estas ferramentas de uma maneira que não mexo em cinema ou televisão. Voltar à caixa, aquecer a voz, aquecer o corpo, voltar àquilo que é essencial. Na escola de Cascais aprendi o teatro da velha guarda, que transborda por todo o lado, acho que é preciso ter isso para depois desconstruir. Tive muito isso na escola, o visceral, e isso é maravilhoso, desbloqueia muitas coisas que temos em nós.

E o cinema e a televisão?

O cinema é detalhe, é trabalhar de forma minuciosa e subtil, é delicadeza, há uma sensibilidade diferente, um tempo, um olhar, uma perspectiva distintos. Também depende do género de que estamos falar. A televisão é uma grande escola, dá uma oportunidade que nada mais dá, que é durante oito, nove meses, teres a possibilidade de todos os dias experimentares alguma coisa. É uma escola, um lugar de experimentação, de reciclagem, de procura, de exploração. Tens que ter uma ginástica imensa.

Onde é que queres chegar no futuro?

Isso é uma pergunta… odeio planos, nunca gostei. Vou sempre querer voltar a Portugal, nem que seja pela comida. O que é que eu gostava? Sinto que tenho uma missão, um propósito, que é fazer parte da mudança, trabalhar com pessoas que me permitam isso, estimular isso em mim e nos outros. Tenho um projecto de restauração, uma coisa muito especial, em Lisboa, porque é o meu sitio e quero continuar a estar lá. O que eu não quero fazer é encher chouriços. Não quero continuar no mesmo passo, quero mudar isso.