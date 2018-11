Helena de Senna Fernandes espera 35 milhões de visitantes durante este ano

A directora dos Serviços de Turismo estima que o número de visitantes a passar por Macau em 2018 aumente 8% face ao ano anterior, o que faria com que o total chegasse aos 35 milhões. Aumento este que poderá obstruir as zonas mais turísticas. Para Helena de Senna Fernandes, a solução é levar os visitantes a outros pontos da cidade.

TEXTO: André Vinagre

“Mantemos a estimativa de um aumento de 8%, o que nos levaria aos 35 milhões de pessoas”, disse ontem Helena de Senna Fernandes, à margem da conferência de imprensa de apresentação do “Festival de Luz”, relativamente ao aumento do número de turistas em Macau. O efeito secundário do aumento do número de visitantes é o congestionamento nos locais mais turísticos, o que pode ser resolvido se forem criados outros pontos de interesse em Macau para que os visitantes se dispersem por toda a região, afirmou a directora dos Serviços de Turismo (DST).

“Este ano, os resultados foram melhores do que as nossas expectativas. No início do ano, a projecção que tínhamos era entre 3% e 5% de aumento, mas este ano o que temos visto é que, enquanto alguns mercados oscilam, há um grande aumento em termos de visitantes do interior da China. Isso é que levou a este grande aumento deste ano”, explicou Helena de Senna Fernandes. Questionada sobre se Macau está preparada para os 35 milhões de visitantes durante o ano, a responsável respondeu: “Acho que com a adição de novas infra-estruturas, com a adição de novos hotéis e também com a adição de transportes no futuro, como o sistema de metro ligeiro, obviamente que, em termos de medidas de suporte, claro que há possibilidade de Macau continuar a receber turistas, mas nós não estamos só à procura de números grandes”.

Para aliviar a concentração do trânsito no centro da cidade, a solução, para a directora da DST, passa por criar outros pontos de interesse em Macau. “A principal medida, a mais fácil de implementar e a que trará mais resultados será, em volta das áreas de maior concentração, criar outras zonas de interesse. Acreditamos que podemos criar outras zonas de lazer junto às Ruínas de São Paulo, onde as pessoas possam ir, em vez de se concentrarem apenas num sítio”, referiu, explicando que isto iria ajudar a criar novas áreas onde as pessoas se possam mover. “Queremos também criar pontos de interesse em outras zonas, por exemplo na zona do Porto Interior, desde o ano passado, foram criadas paredes para o graffiti e queremos fazer um mapa deste tipo de produções criativas daquela zona para que os turistas explorem estes locais”, adiantou.

“Estamos também a trabalhar para que a Zona Norte, já que está junto ao posto fronteiriço, possa então segurar algumas pessoas nessa zona. E, claro, outras apostas serão na Taipa e Coloane, especialmente Coloane. Em Coloane, no futuro próximo, quando tivermos mais produtos marítimos, como cruzeiros, teremos capacidade de enviar as pessoas de barco de Macau para Coloane. Gradualmente queremos atraí-las para irem para diferentes sítios”, concluiu.

Sobre a nova ponte Hong Kong – Macau – Zhuhai, a directora dos Serviços de Turismo disse ainda não ter números relativamente às primeiras semanas de funcionamento e que, mais tarde, serão feitos estudos sobre a matéria. Ainda assim, Helena de Senna Fernandes disse que, para já, os primeiros utilizadores da ponte têm sido turistas que querem apenas experienciar a viagem: “Há um efeito de novidade e nós estamos preparados para esse efeito porque o foco principal destes turistas é a ponte em si. Teremos de esperar que o efeito de novidade desvaneça para se perceber o efeito real que a nova ponte vai trazer”.