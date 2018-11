Festival da Luz regressa a 2 de Dezembro

O Festival da Luz está de volta a Macau. A partir do dia 2 de Dezembro, e até ao dia 31, a quarta edição deste festival junta espectáculos de luz, viagens no tempo, vídeo mapping, jogos de realidade virtual e até gastronomia. O evento, orçamentado em 18,5 milhões de patacas, serve para que os visitantes prolonguem o tempo de estadia em Macau, disse Helena de Senna Fernandes.

TEXTO: André Vinagre

Realiza-se entre os dias 2 e 31 de Dezembro a quarta edição do Festival de Luz de Macau. Desta vez sob o tema “Viagem no Tempo em Macau”, o evento vai apresentar espectáculos de luz, vídeo mapping, instalações luminosas, jogos interactivos e ainda, pela primeira vez, uma rulote de comida e um mercado nocturno de gastronomia. Para Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, o festival tem como objectivo “aumentar a diversidade dos produtos e experiências turísticas de Macau”, para que os turistas prolonguem o seu tempo de estadia na região.

O festival, cujos espectáculos vão acontecer entre as 19 e as 22 horas, vai apresentar este ano três percursos temáticos, cobrindo grande parte da cidade. O primeiro percurso, intitulado de “tempo de divertimento”, percorre locais no centro da cidade, como a Igreja de São Domingos, as Ruínas de São Paulo, o Pátio de Chôn Sau, a Rua das Estalagens, Rua dos Ervanários e o Largo do Pagode do Bazar, bem como o Jardim de Luís de Camões e a Calçada da Igreja de São Lázaro. O segundo percurso chama-se “tempo jovem” e passa pelas zonas de Nam Van e Sai Van. O terceiro percurso, a que organização deu o nome de “sabor do tempo”, passa pelas Casas-Museu da Taipa e este ano passa também por novos pontos, como o Mercado Municipal da Taipa e o Templo de Pak Tai.

Serão apresentados cinco espectáculos de vídeo mapping em três locais distintos: as Ruínas de São Paulo vão ser palco de três espectáculos de vídeo mapping, produzidos por equipas de Portugal, Bélgica e Macau, e os outros dois espectáculos do género, que consistem na projecção de vídeo em superfícies irregulares, como fachadas de edifícios, acontecerão na igreja de S. Domingos e no Templo Pak Tai. Estes dois últimos serão produzidos por equipas de Macau. Este ano, o Festival da Luz vai também dar destaque à gastronomia. Irá ser instalada uma rulote de comida, “Rulote de Comida X Iluminação”, onde vai haver bebidas luminosas e algodão doce luminoso, explicou a organização do evento. Haverá também um mercado nocturno de gastronomia.

Além disso, este ano foram adicionados jogos interactivos, como uma nova versão do jogo da macaca e uma experiência virtual onde os participantes, equipados com óculos de realidade virtual, sobrevoam Macau, podendo ver a região numa perspectiva de 360 graus. “Desde a criação do evento, em 2015, que estamos empenhados em optimizar o Festival de Luz de Macau, enriquecendo o programa e elevando a qualidade dos espectáculos”, referiu a directora da DST durante a apresentação do evento, acrescentando que a organização tem “apresentado eventos e festividades diversificadas aos residentes e visitantes, enriquecendo assim as escolhas de entretenimento nocturno e a experiência dos visitantes, prolongando o seu tempo de estadia em Macau”. Helena de Senna Fernandes referiu ainda que o orçamento para esta edição do Festival da Luz é de 18,5 milhões de patacas, mais 500 mil patacas comparativamente com a edição do ano passado.