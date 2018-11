Esperar por serviços de terapia? “Já foi ultrapassado este problema”, diz Alexis Tam

Depois de, na semana passada, Alexis Tam ter afirmado que Macau já tem “especialistas suficientes” para oferecer serviços de educação especial, ontem, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura disse que o tempo de espera por tratamentos de terapia é um problema que já não existe.

TEXTO: Catarina Vila Nova

A espera por serviços de terapia é um problema que, de acordo com o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, já não existe em Macau. “Este problema [existia] há dois anos mas hoje em dia não há porque criámos o Centro de Avaliação [Conjunta] Pediátrica. Já foi ultrapassado este problema”, afirmou ontem Alexis Tam, à margem da visita à Escola Concórdia para Ensino Especial. Ruby Hui, vice-presidente da Associação Promotora para Alunos com Necessidades de Educação Especial de Macau, concorda com o governante no que diz respeito às crianças até aos seis anos de idade, mas a situação inverte-se quando as crianças passam esta idade.

Em 2016, os Serviços de Saúde criaram o Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica que veio reduzir a média do tempo de espera para a avaliação de um ano para cerca de um mês, indica um comunicado de 7 de Novembro mas só ontem divulgado à imprensa em português. Alexis Tam atribui à criação deste centro a resolução do problema das longas esperas por serviços de terapia que, de acordo com o governante, apenas existiram até então. “Há dois anos criámos este centro de avaliação e, de repente, surgiram muitos casos e, na altura, não tinham muitos terapeutas, mas isso foi há dois anos. Já foi ultrapassado este problema”, afirmou o governante. De acordo com o mesmo comunicado, já foram avaliados mais de três mil casos no Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica.

Em relação às crianças até aos três anos de idade, Alexis Tam apontou que “praticamente não é preciso esperar pelos serviços de terapia” e que, nos casos de maior gravidade, o tempo de espera não existe porque estes serviços são oferecidos nas escolas. “Praticamente não é preciso esperar pelos serviços de terapia até aos três anos de idade. Para os miúdos que sofrem com mais seriedade nós damos escolas especiais e não é preciso esperar porque nas escolas especiais também há terapeutas para ajudar os alunos”, afirmou o governante. Informações ontem divulgadas pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) indicam que existem actualmente nove escolas que disponibilizam turmas de ensino especial.

Ainda que o Governo disponibilize, de forma gratuita, serviços de terapia, Alexis Tam sublinhou a importância de as crianças com necessidades educativas especiais receberem apoio por parte das famílias. “Como com os miúdos normais, os pais, depois do trabalho, também têm que acompanhar os miúdos. Não apenas para os deficientes, mesmo para alunos normais. Toda a gente tem que prestar mais atenção e apoio aos filhos”, afirmou.

“NÃO EXISTEM SERVIÇOS DE TERAPIA SUFICIENTES PARA AS CRIANÇAS COM MAIS DE SEIS ANOS”

Em resposta às declarações do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Ruby Hui apontou que os serviços existentes são “suficientes” para cobrir as necessidades das crianças até aos seis anos mas que, após este patamar, o caso muda de figura. “Não existem serviços de terapia suficientes para as crianças com mais de seis anos. O Instituto de Acção Social normalmente concentra-se nas crianças até aos seis anos porque eles consideram que este é o período dourado para as crianças recuperarem”, explicou a vice-presidente da Associação Promotora para Alunos com Necessidades de Educação Especial de Macau e mãe de um rapaz com autismo.

No que diz respeito à gratuitidade dos serviços de terapia, Ruby Hui sublinha que tal só se aplica ao sector público, com muitos pais a recorrerem ao privado para evitarem os tempos de espera. “A maioria dos pais precisa de recorrer ao público e ao privado porque se a criança tiver três anos ou mais vai ter seis a oito tratamentos mas depois tem de esperar por mais um ciclo, às vezes dois a três meses. No meu caso, tive de esperar quase um ano para ter uma nova ronda de serviços no hospital pelo que tive de usar os serviços privados enquanto esperava pelos serviços gratuitos do hospital”, afirmou.

O comunicado ontem divulgado indica também que, no Centro de Reabilitação Pediátrica, criado no ano passado, é aplicado o sistema de espera por níveis. “Assim, para as crianças com transtornos de desenvolvimento visíveis e graves o tratamento é imediato. Para as crianças com menos de três anos ou com transtornos de desenvolvimento relativamente graves a terapia ocupacional e terapia da fala é realizada dentro de um mês. Para os outros casos, a terapia e o treino são realizados dentro de dois meses”, pode ler-se na nota. Neste centro trabalham actualmente 10 médicos, oito terapeutas ocupacionais, cinco terapeutas da fala e três psicoterapeutas.

Nas instituições que prestam serviços de intervenção precoce financiadas pelo Instituto de Acção Social (IAS) trabalham três fisioterapeutas, cinco terapeutas ocupacionais e sete terapeutas da fala. De acordo com o comunicado, o IAS presta serviços de tratamento “suficientes” a crianças até aos três anos com dificuldades de desenvolvimento, não existindo actualmente lista de espera. Os tratamentos a crianças com mais de três anos são assegurados pela DSEJ, directamente ou através da aquisição de serviços a outras instituições. Nestes casos estiveram envolvidos, até Outubro, 102 pessoas, das quais 33 eram terapeutas da fala, 34 terapeutas ocupacionais, 23 fisioterapeutas e 12 profissionais que ajudam na terapia da fala.