Victoria Thornton: “Open House é um evento para os cidadãos, para que estes saiam à rua e vejam o que está a acontecer”

A britânica Victoria Thornton, fundadora da Open House, Open-City e da rede internacional Open House Worldwide esteve este fim-de-semana em visita à cidade para a inauguração do Open House Macau (OHM), iniciativa que se realizou este ano pela primeira vez na Ásia. Desde há mais de duas décadas que Victoria Thornton defende o valor da arquitectura “na criação de cidades vibrantes e habitáveis” e o papel que todos desempenham, através do diálogo, na melhoria do espaço urbano. Sobre este conceito, local, “fundamentalmente dirigido aos cidadãos”, que se replicou por quatro dezenas de cidades no mundo, tornando-se global, Victoria Thornton, diz tratar-se de “um movimento”, um estado de espírito, um ‘mindset’, uma maneira de pensar e de estar, que convida os moradores das cidades a explorar e a debater a importância de um ambiente urbano bem projectado e arquitectado. Em 2012, Victoria Thornton foi reconhecida pela rainha Isabel II com a Ordem do Império Britânico pelo trabalho na promoção da arquitectura e da educação e conhecimento arquitectónico. A rede mundial Open House Worldwide, da qual o Open House Macau é membro, inclui actualmente 42 iniciativas em quatro continentes, com a participação anual de mais de um milhão de visitantes. Os critérios mínimos para uma cidade se candidatar a este movimento urbano, incluem uma população mínima de 400 mil habitantes e um número excepcional de edifícios de qualidade, a iniciativa é inteiramente gratuita, não-comercial, e destina-se a educar os moradores de uma cidade sobre o seu espaço urbano e arquitectónico. Ao PONTO FINAL, Victoria Thornton frisou que a Open House é “muito cuidadosa” na escolha dos grupos que apresentam propostas, lembrando que a iniciativa não consiste só em abrir edifícios ao público, exige “tempo, energia, muita paixão e empenho”.

É a fundadora deste movimento Open House….

Victoria Thornton – É exactamente isso, um movimento, eu digo isso e perguntam-me, ‘mas o que queres dizer com isso?’. Porque, é mais do que um evento, é um estado de espírito, um ‘mindset’, é uma maneira de pensar e de estar.

O que tinha em mente quando criou este movimento?

Tenho trabalhado em torno da arquitectura, mas na realidade não sou arquitecta, mas senti que não estávamos a olhar muito para as nossas cidades, para a arquitectura sobretudo, porque não está no nosso sistema educativo. Mas porque eu estava a escrever muito sobre o assunto, a ver muitos edifícios, também, havia a sensação de que não havia muita valorização do contemporâneo, especialmente em Londres, era sempre o património [antigo] a ser valorizado. Pensei que para envolver o público era preciso encontrar um caminho para desencadear essa discussão e, obviamente, ir aos sítios e ver as coisas tal como elas são, é a maneira de o fazer. Estar no espaço tem um impacto maior em nós. Poderia ser uma exposição, mas eu não quero colocar restrições usando essa linguagem, dizer exposição de arquitectura, na verdade afasta as pessoas, em vez de as incluir. Foi por essa razão que quis começar com esse compromisso com a qualidade da arquitectura e do ambiente arquitectónico, pensar sobre o quão importante é, e uma das maneiras de o fazer é, na realidade, ir, ver e sentir.

O Open House celebra o bom design e a boa arquitectura, como é que define boa arquitectura e o que é que permite que exista?

É uma coisa muito difícil, definir o valor da arquitectura, ou a arquitectura de boa qualidade. De certa forma, abordamos isso de maneira a que o próprio público inicie essa discussão sobre o que é o bom design. Sentimos que se envolvêssemos [o público] de maneira a fazer parte, de uma forma mais abrangente, era a melhor maneira de realmente colocar as pessoas a dizer o que elas acham sobre o que é bom e porquê. O que é que isso provoca, entrar num espaço, olhar para os materiais, ver a forma como a luz entra no edifício, a forma como você se move no interior do prédio, e fazer pensar sobre o edifício, que é o que eu acho que é mais importante. Vi que esta fórmula ajuda, toda a gente, a pensar sobre o que os faz concluir que este é um bom edifício e aquele não é um edifício tão bom. Outra coisa sobre a qual eu queria pôr as pessoas a falar era sobre a qualidade dos edifícios e não sobre a idade dos edifícios. No Reino Unido particularmente, tudo o que era velho era bom e tudo o que era novo era mau. Isso parecia ser uma lógica estranha, então queríamos apenas comunicar, ‘vamos ver alguns bons prédios antigos e bons prédios novos’. É isso que constrói uma cidade, são todos esses períodos históricos, não é apenas um estilo ou a antiguidade do edifício. Então, isso permite que as pessoas decidam o que querem ver, escolhendo, inicialmente, ir a um prédio, mas pode haver outro edifício próximo, que no momento lhes atrai a atenção, ‘ah, quero ir ali e ver também’, e as faz pensar em olhar também para outro tipo de edifício, para o qual não estavam atentas no início. Isto dá-lhes educação, sendo que são as pessoas que se estão a educar a si mesmas, olhando para estas construções.

O conceito tem vindo a alargar-se a várias cidades do mundo, acha que as pessoas estão a olhar de maneira diferente para as suas cidades?

Penso que estão. A maneira como vemos o sucesso é que as pessoas continuam a vir, temos mais de um milhão de pessoas a fazerem parte deste evento no mundo todo. É tão fácil replicar o conceito. Há quem diga que o Open House não funciona em todo o lado, mas funciona, as pessoas querem ir e ver os edifícios. Faz as pessoas olhar e ver alguma coisa que talvez não tenham visto antes. Costumo usar a frase, ‘abrir os olhos, as mentes e as portas’ porque normalmente temos que ver primeiro a nossa cidade e depois isso faz-nos pensar e a porta é a via para lá chegar. Vemos uma mudança nas pessoas que nos dizem, ‘sim, fez-me pensar de forma diferente sobre o meu bairro’. Nós olhamos para a cidade, mas olhamos para algo muito local, também, e trata-se de alguém dizer, ‘sim, pensei de facto sobre o assunto, na minha área e o que há de bom e o que há não tão bom e como posso mudar um pouco isso’. É algo muito local, que pode ter um impacto localmente, mais do que na cidade inteira.

Esta é a primeira vez que o Open House acontece na Ásia, por que razão não há outras cidades na Ásia a aderirem ao Open House?

Essa é uma boa questão. O conceito é uma ideia muito simples, mas é muito complexa, ao mesmo tempo. Exige muita paixão, muita energia, e tempo, para criar um Open House. Apesar de parecer que é só abrir edifícios, essa é a parte fácil – o que a BBC chama de uma ideia simples, que se tornou global. Na verdade, eles dizem que é uma ideia louca que se tornou global. E é verdade. Mas o facto é que é preciso essa paixão, de indivíduos, e tem que vir de uma organização que tenha a intenção de o fazer sem fins lucrativos, isso é importante, temos regras sobre isso. Como tem que ser um evento sem fins lucrativos, organizado por uma organização sem fins lucrativos, isso talvez os limite, pode reduzir o número de pessoas comprometidas e fundamentalmente centradas na arquitectura, no ambientes dos edifícios ou no design urbano. O tamanho das cidades e a população, é outro critério, o que não é um grande problema na Ásia, porque a população é geralmente muito grande aqui. Macau é muito pequena comparada com algumas cidades na região. Também é preciso dispor de uma gama de edifícios, mesmo que já tenham sido de boa qualidade e que agora estejam abandonados, mas que ainda queiramos celebrá-los. É essa combinação que nós procuramos quando as pessoas vêm ter connosco. Mas nós não vamos à procura. Tudo isto te a ver com uma paixão local, que quer replicar o conceito na sua própria cidade. Os interessados têm que encontrar formas de financiamento e de tudo, não é uma coisa fácil, por isso tem que vir de alguém apaixonado e empenhado no conceito. Quando temos organizações de pessoas que nos abordam, nós olhamos de forma cuidadosa, porque é importante, também, que seja um projecto sustentável, é um movimento anual, e acreditamos que tem que ser um evento anual, somos muito prudentes na escolha dos grupos certos para estabelecer uma cidade Open House.

Já alguma vez aconteceu uma cidade esgotar os edifícios que tem para mostrar?

A questão é que, e isso é óptimo, obviamente que queremos manter alguns dos edifícios que temos e adicionar mais alguns. Mas o que é bom é que há novos edifícios que surgem, constantemente, e nessa altura podemos acrescentar alguns desses edifícios à lista. Nós actualizamos, em Londres, 20%, que não foi mostrado no ano anterior, mas isso é Londres. Mas acho que pelo menos 10% talvez 15% mudem a cada ano ou são adicionados ao programa. Normalmente o programa tende a crescer gradualmente, o que é bom, 10 por cento, mais 10 por cento e acaba com este programa maior. Normalmente o programa evolui, ao invés de fazer-se no primeiro ano e depois manter a mesma coisa, queremos um programa sempre actual, as pessoas estão sempre à procura de novos edifícios, que até podem ser edifícios antigos, mas que não estiveram ainda no programa.

Qual a sua expectativa em Macau, como é que vai evoluir o Open House aqui?

Falámos sobre o Open House ser um movimento, mais do que um festival, e é sobre lançar essa conversa, essa discussão. É parte da missão da CURB e esta é uma das formas deles de responderem à sua missão, espero ver, e já vi frequentemente noutras cidades, onde há muito mais discussão sobre o que pode ser a cidade. Por isso, trata-se de lançar a discussão, que talvez nunca tenha havido antes, envolvendo o público, e talvez políticos, mas é um debate que não fica fechado entre arquitectos e urbanistas. O Open House trata de ampliar essa discussão, esse debate, é isso que a Open House faz. [Em Macau], penso que vai ajudar a ampliar esse debate a um público maior e também a grupos diversificados, porque é para toda a gente, nós temos todo o tipo de pessoas. Essa variedade, com idades, experiências e origens diferentes, sempre foi parte do Open House e, obviamente, o movimento também atrai a geração mais jovem, cada vez mais interessada em aspectos visuais do design e, portanto, muitas vezes é de particular interesse para jovens também.

Que tipo de discussão é essa?

Embora digamos que o Open House é sobre edifícios, é na verdade sobre a cidade, mas quando pensamos sobre a sua cidade, vamos vê-la fisicamente através dos edifícios. Masna verdade [a cidade] é, também, o espaço entre os prédios e, é assim, que a qualidade urbana dos espaços públicos, que podem ser pequenos espaços, não apenas grandes espaços, é uma parte muito importante de qualquer cidade e as pessoas realmente precisam de se preocupar com eles. No Open House, porque você está a mover-se na sua cidade de uma maneira diferente e apercebe-se melhor como é que esta e aquela área estão a ser desenvolvidas de determinada maneira – isso geralmente começa a acontecer nas cidades novas [que aderiram mais recentemente ao evento] o fim de semana do Open House é, sobretudo, de conversas e palestras, pode haver um ’tour’ para ver o espaço público, e observar se há áreas ajardinadas ou como essa zona foi transformada. Você pode começar a pensar nesses lugares de maneira mais focada, porque normalmente as pessoas nem reparam, às vezes é preciso que alguém lhes fale para que se apercebam do está a acontecer. Há muita discussão sobre o que está a acontecer no espaço público.

Há uma redução da qualidade do espaço público.

Eu chamo espaço público de ‘espaço de desenvolvimento para os cidadãos’ e, novamente, o Open House é um evento para os cidadãos, para que estes saiam à rua e vejam o que está a acontecer. Às vezes, o Open House centra-se em novos projectos urbanos que podem até nem estar construídos ainda, mas podemos organizar ’tours’ pela área para discutir isso. Depende das cidades, mas acreditamos firmemente que o planeamento urbano deve pensar as cidades para os cidadãos, quando olhamos para a qualidade de vida nas cidades, estamos a falar de edifícios, de espaços públicos, mas assim que começamos a falar sobre isso, começamos a falar sobre poluição, se há espaços verdes, começamos a olhar para que tipo de comunidade queremos, se há escolas para os nossos filhos, se há médicos, é falar sobre a importância de ter esse tipo de edifícios e espaços para a comunidade. O Open House tem muitas agendas, por isso tendemos a abrir as áreas, ou simplesmente abrimos essa discussão, mas eu acho que é realmente importante pensar sobre como a cidade responde aos cidadãos permitindo-lhes viver nela, de uma boa maneira, com qualidade, para que as pessoas queiram lá viver e ficar, sendo que as pessoas querem ter certeza de que está a ser desenvolvido da maneira certa para o bem estar dos cidadãos e não apenas no interesse dos empreiteiros.

O Open House promove visitas a edifícios para pôr as pessoas a pensar sobre o espaço urbano?

Sim, e também questionar quando algo está a ser planeado, falar sobre esse projecto que está no planeamento, se é bom para a cidade. Podemos fazê-lo no lugar onde está a ser feita a construção ou quando está prevista uma demolição. Por exemplo, havia um edifício em Dublin, que era uma referência, um edifício de escritórios, de bom design, e as pessoas pensaram que era a última vez que o iam ver, porque ia ser demolido, mas, após o Open House, não o demoliram porque perceberam o valor do edifício para os cidadãos. Portanto, há uma espécie de activismo ligeiro, mas num sentido positivo, não é sobre impor o que deve e não deve ser feito, mas é questionar, é isso que o Open House tenta fazer. É perguntando, ‘é isto o melhor que podemos fazer para as nossas comunidades? É isto o melhor para as crianças?’. É o que tentamos fazer.

De todas as cidades que se juntaram ao movimento, há alguma mais activista?

Penso que o activismo é mais visível em algumas cidades europeias, como Dublin, lá aperceberam-se que é uma fórmula que permite a discussão, envolvendo os políticos. Essa envolvência depende das cidades e dos países. Quando penso em formas de como as mudanças podem acontecer, pode ser através de activismo local, ou dos políticos, que percebem que o Open House pode ser uma boa forma de envolver toda a gente. Porque é mesmo sobre isso, envolver. Bilbau vê este movimento como uma boa forma de envolver os cidadãos na discussão do seu ambiente de construção, e fazem pesquisa e consulta porque vêm o Open House como independente e de confiança, sem outra agenda senão este método de juntar as pessoas e pensar a cidade. Algumas cidades europeias são assim. Mas Lagos, o único Open House em África, feito por um grupo de arquitectos e urbanistas locais, nigerianos, alguns estudaram em Londres e foi onde conheceram o conceito, é uma cidade de 20 milhões, 75 por cento das pessoas abaixo dos 25 anos de idade, ele encaram o Open House como uma forma de iniciar a discussão sobre como melhorar a qualidade de vida, como melhorar o ambiente. Usamos o Open House para fazer esse debate. Numa cidade onde há pouca discussão sobre o ambiente urbano, esta é uma oportunidade, pode ser um método, para quando as pessoas não têm os meios. Às vezes o Open House é um veículo para aquela comunidade dizer que quer mesmo mudar alguma coisa, se eles estiverem no programa, vai haver publicidade, muita gente que vai saber, isso é o que suscita o activismo local, que surge de muitas maneiras.

Como gostaria de ver o Open House crescer?

O Open House é uma associação local, de Londres, nunca houve intenção de fazer crescer esta rede, portanto é mais sobre o que esta rede faz evoluir, mais do que dizer temos que estar em todo o lado, em todos os continentes. Penso que onde há vontade que as coisas mudem, onde há grupos sem fins lucrativos à procura de uma forma de galvanizar e fazer a diferença, então é quando entra o Open House. Monterrey no México, temos no programa projectos comunitários. Havia este projecto, de um jovem arquitecto, que melhorou as casas, criou uma biblioteca para crianças, havia este projecto e o Open House mostrou-o, porque dá o exemplo para ajudar outros a ver que isto é possível, e as pessoas vão ver e vêem como o projecto é incrível. Vejo cada vez mais este tipo de projectos a acontecer no Open House, não se trata apenas de grande projectos de arquitectura, olhamos também para estes projectos locais mais discretos, que vemos como parte do movimento também.

O que este movimento não deve ser?

É um evento não-comercial, sem fins lucrativos, não é um evento turístico, é fundamentalmente orientado para os cidadãos daquela cidade. Não deve ser sequestrado por outros, a sua independência é primordial. É um movimento para cidades abertas e aberto a toda a gente. É um movimento local, de Londres, replicado em várias cidades, o meu papel é colocar o local no contexto global, é uma grande família, que tem sido bem sucedida a envolver as pessoas.