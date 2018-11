Sulu Sou preocupado com o estacionamento

O deputado Sulu Sou mostrou-se preocupado com a remoção de lugares de estacionamento em Macau. Através de uma interpelação escrita que será hoje entregue ao Governo, Sulu Sou fala na remoção de lugares de estacionamento de rua, junto às estradas, o que tem “indignado os cidadãos”.

Na interpelação, o deputado pró-democrata recorda que, em Junho, Raimundo do Rosário, secretário para os transportes e Obras Públicas, tinha anunciado que iriam ser cortados lugares de estacionamento na rua que estivessem perto de parques de estacionamento público. “O Governo removeu vários lugares de estacionamento sem que fosse feita nenhuma consulta”, denuncia Sulu Sou na interpelação. “Para aumentar a transparência, o Governo vai publicar informações sobre os lugares de estacionamento a serem removidos, a sua localização e o número de lugares? E vai usar a consulta pública organizada pelo IACM para ouvir as opiniões dos cidadãos?”, questiona o deputado.

Sobre os parques públicos junto aos quais as autoridades estão a remover os lugares de estacionamento na rua, o deputado questiona se o Governo vai avançar com medidas para promover a utilização destes parques. “Por exemplo, descontos para que os cidadãos se adaptem à remoção dos outros lugares”, sugere. “Sem dúvida que esta remoção dos lugares de estacionamento tem indignado os cidadãos”, refere Sulu Sou, acrescentando que “muitos deles temem que o seu lugar de estacionamento habitual seja removido do dia para a noite”. “Como é que o Governo pretende ouvir a opinião pública e aliviar a pressão no estacionamento?”, questiona. A.V.