Rosário anuncia que concurso público para o novo hospital será lançado “em breve”

O Executivo vai lançar um concurso público para a adjudicação da construção de três edifícios do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, em que está incluído o edifício do hospital, “em breve”, anunciou o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, em entrevista aos canais portugueses da TDM. Este projecto tem sete edifícios no total e só um, o do Instituto de Enfermagem, está actualmente em construção. O hospital, o edifício de administração e multi-serviços e ainda o edifício de apoio logístico serão objecto de um único concurso público. “O hospital tem duas fases. A primeira fase tem seis edifícios, a segunda fase tem um. A segunda fase ainda não se iniciou, nem sequer o projecto”, explicou o governante, acrescentando que ainda “é impossível dar uma data para a conclusão” do novo complexo.

No passado mês de Outubro, o secretário tinha admitido a possibilidade de não dar continuidade a algumas linhas do projecto do metro ligeiro. Nesta entrevista, Raimundo do Rosário garantiu que o Governo não desistiu do projecto da linha de metro na zona Oeste da península de Macau, mas que a decisão sobre o futuro itinerário caberá ao próximo Executivo. “Neste mandato ficamos pela linha da Taipa, linha de Seac Pai Van, ligação a Macau e linha Este. […] Não foi decidido continuar nem deixar de continuar; apenas foi decidida uma prioridade e a prioridade foi esta”, referiu. O secretário disse ainda que a linha Este vai começar junto ao terminal marítimo do Pac On, vai ter à zona A dos novos aterros, passa pela zona da Areia Preta e termina nas Portas do Cerco.

Raimundo do Rosário afirmou também que o Executivo espera lançar o concurso para a construção da quarta ponte entre a Taipa e Macau em breve. Mais atrasada está a ligação em túnel entre as duas margens – dois túneis, um em cada sentido, ao longo da ponte Nobre de Carvalho. Uma possibilidade ainda em estudo, segundo o responsável da tutela, citado pela mesma estação.

O secretário disse ainda que vai ser lançada uma central para o tratamento dos restos de comida, já que, segundo Rosário, 40% dos resíduos que chegam à central de incineração são restos de comida. O Governo vai “iniciar um processo que é construir uma central para tratamento de restos de comida e, de futuro, separar restos de comida do outro lixo doméstico”, afirmou. O governante disse ainda esperar que o plano director esteja pronto em 2020. A.V.