Primeira iniciativa Open House Macau registou mais de cinco mil visitas

Ontem, ao final do dia, o arquitecto Nuno Soares, curador do movimento Open House Macau (OHM), referiu que o número total de visitas, nos dois dias que durou a iniciativa, a primeira a realizar-se na Ásia, “superou várias vezes as expectativas iniciais”, que apontavam para um mínimo entre mil e 1.500 pessoas a aderirem ao movimento. “No sábado foram registadas mais de 2.500 visitas, e outras mais de 2.500 no domingo, um total acima dos 5.000”, disse Nuno Soares ao PONTO FINAL. Cada um dos 50 edifícios que abriram portas ao púbico no fim-de-semana recebeu em média 100 visitas. Resultados estes “muito animadores”, referiu Nuno Soares. “Macau não tem eventos de arquitectura desta magnitude”, sendo que esta iniciativa “ultrapassou o universo dos arquitectos, atraindo pessoas diferentes, com profissões e experiências diversas”. O curador acrescentou que os dados estatísticos ainda estão a ser analisados e que as conclusões serão conhecidas mais adiante. No sábado, entre os edifícios mais populares, o curador da OHM destacou o antigo Hotel Bela Vista e actual residência do cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong. Surpreendente, referiu Nuno Soares, foi a grande adesão a edifícios como a TDM – Teledifusão de Macau e a antiga residência privada que serve de sede à Associação dos Arquitectos de Macau. No domingo, os lugares mais populares foram o Pátio da Claridade e o Pátio das Seis Casas, “dois conjuntos de edifícios que não são muito conhecidos”. Também tiveram muita adesão o Cinema Alegria, a Escola Pooi To e o edifício Rainha D. Leonor. No fim-de-semana, entre sábado e domingo, 50 edifícios da cidade, públicos e privados, organizados por cinco estilos de arquitectura estiveram abertos ao público. Arquitectos e especialistas orientaram algumas das visitas guiadas integradas na iniciativa OHM, com curadoria e organização do CURB – Centro de Arquitectura e Urbanismo, em parceria com diversas outras instituições. C.A.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...