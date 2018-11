Lucros da Melco Resorts em queda no terceiro trimestre

A operadora de jogo Melco Resorts & Entertainment apresentou lucros de 9,6 milhões de dólares americanos no terceiro trimestre do ano, menos de um décimo do resultado alcançado no período homólogo do ano passado. Entre Julho e Setembro de 2017, o grupo liderado por Lawrence Ho, filho do magnata do jogo de Macau Stanley Ho tinha alcançado lucros de 115,9 milhões de dólares. As receitas do grupo, com casinos e hotéis em Macau e nas Filipinas, foram de 1,2 mil milhões de dólares, uma diminuição de 11% em comparação com o terceiro trimestre do ano passado.

De acordo com o comunicado do grupo, no terceiro trimestre, a Melco apresentou 295,4 milhões de dólares de EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações), uma queda de mais de cem milhões de dólares em relação ao período homólogo de 2017. A grande fatia das receitas do grupo veio através do jogo (mil milhões de dólares), que também diminuíram face aos meses de Julho a Setembro de 2017. No ano passado, a operadora de jogo tinha registado receitas de jogo na ordem dos 1,3 mil milhões de dólares.

Cerca de metade dos ganhos do grupo liderado por Lawrence Ho vieram do ‘resort integrado’ City of Dreams, que registou receitas de 600,9 milhões de dólares, um número inferior ao alcançado no terceiro trimestre de 2017 (715,9 milhões de dólares). Lawrence Ho tem manifestado por diversas ocasiões a intenção do grupo garantir uma licença no Japão, depois de o parlamento nipónico ter aprovado a abertura de três casinos a partir de meados de 2020, uma ambição uma vez mais patente no comunicado divulgado na semana passada: “o Japão continua a ser um foco central para nós”, disse.

No final de Junho, a Melco inaugurou o hotel Morpheus, quase sem colunas e suportado por um exoesqueleto que envolve o edifício, custou perto de mil milhões de euros e está situado na faixa de casinos do Cotai. O hotel é um projecto da arquitecta Zaha Hadid, que morreu a 31 de Março de 2016.