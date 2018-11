LAG: Habitação e transporte no topo das preocupações dos cidadãos

Após analisar as opiniões dos cidadãos sobre as Linhas de Acção Governativa para o próximo ano, o Governo concluiu que a habitação, o transporte, a saúde e o ensino são as principais preocupações da população.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Habitação, transporte, saúde e ensino. São estas as principais preocupações da população de Macau, concluiu o Governo após analisar as opiniões dos cidadãos sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano. Em 2019, indica um comunicado do Gabinete de Comunicação Social, a acção do Executivo será focada em “promover o desenvolvimento sustentável da economia e aperfeiçoar a qualidade de vida da população”. As LAG para 2019, garantiu Chui Sai On, citado na mesma nota, “mantêm as medidas benéficas à população e os cinco mecanismos de longo prazo destinados ao bem-estar da mesma”.

O Chefe do Executivo, que se encontra em Pequim para participar nas actividades comemorativas do 40º aniversário das políticas de reforma económica e abertura da China, impulsionadas por Deng Xiaoping, irá apresentar as LAG para 2019 na próxima quinta-feira. De acordo com um comunicado oficial, as linhas orientadoras do Executivo para o próximo ano vão focar-se “em promover o desenvolvimento sustentável da economia e aperfeiçoar a qualidade de vida da população”, com Chui Sai On a garantir que o Governo “continuará a promover e a melhorar cinco mecanismos essenciais para o bem-estar da população, bem como medidas benéficas para a população”.

Em específico sobre a proposta de alteração à Lei das Relações de Trabalho, Chui Sai On esclareceu que “o respectivo mecanismo tem como objectivo permitir que os trabalhadores de diferentes origens étnicas ou culturais, através da negociação e por acordo mútuo, com o empregador, possam seleccionar alguns dias de feriados obrigatórios para serem gozados nos feriados públicos”. Sobre esta alteração legislativa, o Chefe do Executivo assegurou que, mesmo com a revisão da lei, o seu objectivo original não seria alterado, ou seja, a salvaguarda dos direitos dos empregadores.

ANIVERSÁRIO DA REFORMA ECONÓMICA INCLUI PROGRAMA DEDICADO A MACAU E HONG KONG

Em Pequim desde sábado, onde lidera uma delegação oficial para participar no 40º aniversário da Reforma e Abertura Nacional, Chui Sai On foi recebido pelo Presidente chinês Xi Jinping. A comitiva da RAEM participou ontem numa palestra organizada pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e pelo Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho do Estado, destinada especificamente a Hong Kong e Macau, indica um comunicado oficial.

Na palestra, Chui Sai On sublinhou que, nas políticas de abertura e reforma económica da China, Macau é, simultaneamente, testemunha e construtor, pois participa e beneficia da mesma. Os últimos 40 anos, continuou o Chefe do Executivo, contribuíram também para que Macau beneficiasse do desenvolvimento económico da China, com o desenvolvimento das relações económicas e comerciais entre a RAEM e o continente a alcançarem “resultados jamais registados”.

Durante o processo de reforma e abertura, impulsionado por Deng Xiaoping no final da década de 70, “os percursores do sector empresarial da altura participaram activamente, através da exploração e investimento na China interior, nomeadamente na zona do Delta do Rio das Pérolas”, recordou Chui Sai On. Estes, continuou, “desempenharam funções de elos, atraindo investimentos do exterior para a reforma e abertura nacional”.