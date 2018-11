IPIM: RESULTADOS DO PROCESSO SERÃO DIVULGADOS APÓS CONCLUSÃO DO MESMO

O Chefe do Executivo concorda com a designação de um instrutor para iniciar a investigação do processo disciplinar a três dirigentes do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, suspeitos de crimes funcionais. Chui Sai On, que se recusou a comentar este caso por se encontrar em “processo judicial”, indica um comunicado oficial, garantiu que, após terminado o processo, serão divulgados os procedimentos do julgamento e a decisão final. O líder do Governo disse ainda que, neste momento, “não é adequado divulgar a situação por parte do instrutor”, recordando que, aos três dirigentes em causa – Jackson Chang, Glória Batalha e Miguel Ian Iat Chun – foram aplicadas como medidas de coacção a suspensão de funções e a proibição de saída do território.

