Filmar Macau em tempo de guerra e o arrojo de uma mulher que recusou um lugar na sombra

Um homem que chega a Macau como capitão dos Portos, uma mulher que o acompanha, e aos dois filhos pequenos, e que transita de um enfadonho contexto doméstico para os circuitos da espionagem. Rosa Coutinho Cabral atira-se por estes dias ao projecto de filmar a história de um casal que aqui desembocou nos anos turbulentos da Segunda Guerra Mundial. O argumento, partilhado com o escritor Carlos Morais José, há-de partir dos livros escritos, separadamente, por António e Clementina de Andrade e Silva. Duas perspectivas em tudo distantes de um tempo ferido de morte, corrupção e intriga.

TEXTO: Sílvia Gonçalves

A percepção de uma mulher sobre a Macau onde viveu nos anos da Segunda Guerra Mundial, a actividade de espionagem exercida numa cidade cercada, ferida pela fome, assombrada pela morte que se revela nos corpos trazidos pelo rio. Rosa Coutinho Cabral vai filmar um tempo de conflito narrado por Clementina de Andrade e Silva no livro “Eu também estive em Macau durante a guerra”. Para além da perspectiva crua e emocional, assumida pela autora muitos anos depois, com a liberdade concedida no pós 25 de Abril, o filme há-de construir-se ainda sobre a obra “Eu estive em Macau durante a guerra”, escrita na década de 1940 por António Andrade e Silva, marido de Clementina – que nos mesmos anos de conflito assumiu funções como capitão dos Portos de Macau -, num registo de pendor institucional, limitado que estava o autor pelos constrangimentos do Estado Novo. À realizadora vai juntar-se, na construção do argumento, o escritor Carlos Morais José. A rodagem do filme, que terá lugar em Macau, poderá arrancar já no próximo ano, se o projecto acolher entretanto os necessários apoios no território.

Passaram-se já anos, desde que Rosa Coutinho Cabral embateu na obra “Eu estive em Macau durante a guerra”, de António de Andrade e Silva. No encontro, anos depois, com a neta do capitão, a realizadora é confrontada com uma segunda narrativa, escrita por Clementina de Andrade e Silva, mulher do oficial, que, logo após a Revolução de Abril, se atirara a contar a sua versão dos anos, entre 1941-46, vividos em Macau. “A neta passou-me esse diário, que se chamava ‘Recordações’, eu li aquilo e achei maravilhoso, sobretudo comparando com a outra perspectiva, muito mais oficial, de um militar, escrita num tempo em que não se podia dizer tudo, muito mais retraída. A dele é muito objectiva, a dela é mais emotiva, mais singular neste sentido, diz as coisas mais à vontade, aquilo que é preciso dizer, que havia corrupção. Ela não tem qualquer problema porque já estava noutro registo”.

Ao perceber os contornos da vivência de Clementina em Macau, a realizadora pressente-lhe o potencial literário. “Ela no meio daquilo tudo, da sua estadia em Macau, acabou por ser espia. Isto é que torna toda a história muito interessante. Então comecei a pensar que era uma pena este livro não ser editado”. O desígnio cumpre-se em 2016, pela Praia Grande Edições, e na realizadora, que acompanha a neta de Clementina, Sofia de Andrade e Silva, na apresentação do volume em Macau, no Festival Rota das Letras, começa a tomar forma a concepção de uma longa-metragem. “Entretanto, meteram-se dois filmes sobre o Camilo Pessanha e agora voltei a isto, a este filme que ainda não sei como se chamará. Já este ano, convidei o Carlos Morais José para trabalharmos o argumento e ele aceitou o desafio. Entretanto, até porque fiz cá um filme do Manuel Vicente e gostei muito, gostaria muito deste novo projecto ser feito outra vez pela mão do Ricardo Pinto, ter o apoio da produção dele, o apoio do conhecimento dele sobre a época”.

Em fase inicial encontra-se agora o processo de escrita, que deverá ser conduzido sobretudo por Morais José. “O Carlos Morais José há-de ter um papel, do ponto de vista da escrita, maior do que o meu. Faço tenções de ter o meu papel mais na parte das filmagens. É uma pessoa em quem tenho imensa confiança do ponto de vista da escrita, só aí faz imenso sentido. Com certeza que vamos voar para coisas mais próprias”.

“O RIO ERA UMA ESPÉCIE DE GRANDE ESPECTÁCULO DA GUERRA QUE SE PASSAVA AQUI À VOLTA”

“Este projecto de longa-metragem tem a importância de ser feito sobre um determinado momento de Macau, que é durante a Segunda Guerra Mundial, que é uma época muito pouco conhecida exteriormente, que se passa depois de Pearl Harbour, e que tem também uma outra característica, que é a ameaça japonesa. Já tinham tomado Cantão, Hong Kong, estava-se sempre à espera que tomassem Macau de um momento para o outro”, enquadra Rosa Coutinho Cabral. A realizadora descreve o que diz ser então a percepção de uma guerra que rondava, a que se assistia como espectador privilegiado. “De certa maneira, as pessoas viam a guerra de Macau, o rio era uma espécie de grande espectáculo da guerra que se passava aqui à volta. O rio onde vinham dar corpos mortos, onde havia sequestros, onde havia de tudo, mas onde também se presenciava a guerra”.

A inquietar a realizadora parece estar a figura de uma mulher que recusou um lugar de sombra concedido então às mulheres dos oficiais portugueses. “Parece que era muito bonita, deixava os homens todos muito atraídos por ela. Muitíssimo arrojada, era uma pessoa com alguma modernidade, embora fosse uma família muito católica e, ao mesmo tempo, muito conservadora, isso não lhe retirou o facto de ser uma pessoa muito corajosa e uma mulher de armas”. Uma mulher que, após a morte do marido, e no contexto de liberdade que resulta do 25 de Abril, decide registar, isenta de pudor, os factos vividos nos cinco anos de conflito mundial de que foi espectadora em Macau. “Há um momento em que a Clementina, depois do 25 de Abril, decide anotar essas recordações, contá-las. Mas na verdade ela tinha prometido ao marido que nunca as iria revelar, e eu acho que percebo porquê. No fundo, como é que ela se torna espia, é porque atraía muito o sexo oposto, e há um japonês, Hashimoto, que fica completamente apaixonado por ela, um tipo muito importante que vivia em Macau. Porque Macau não estava tomada, mas pelo que se diz era só no papel, porque os japoneses estavam aqui em força e conviviam com o governador de então, que era Gabriel Maurício Teixeira”.

O mesmo governador, “muito corrupto”, que “se deu sempre muito mal com o António de Andrade e Silva”, haveria de pedir ao capitão para colocar a mulher nos trilhos da espionagem, para evitar o corte, por parte dos japoneses, do já racionado arroz, o que poderia desencadear uma insurreição popular. O que conduz Clementina a incursões regulares nos tintins, para se encontrar com um antiquário, Hong Choi, que lhe fazia chegar mensagens para o governador.

Sobre um filme ainda em fase conceptual, a realizadora assume, contudo, o vínculo à dimensão da guerra, a uma construção fílmica que rejeita ser coisa inócua. “Tem que ser uma coisa política, uma coisa do agir, o filme tem que agir políticamente, tem que servir para alguma coisa. Como diz o Carlos, o filme tem sempre que servir para a resistência e não para outra coisa qualquer. É sempre um acto político e este naturalmente que há-de ser”.