China recebe recorde de recomendações para melhorar situação de direitos humanos

Os mais diversos apelos relacionados com os muçulmanos uigures da região autónoma de Xinjiang inundaram a lista de recomendações à China emitidas após a última revisão periódica universal da Organização das Nações Unidas. No total foram 346, o maior número de recomendações desde que foi criado este mecanismo de avaliação da situação dos direitos humanos.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Apelos para terminar com os campos de reeducação na região autónoma de Xinjiang dominaram a lista de recomendações emitidas à China na passada sexta-feira, dia que encerrou a 31ª sessão da avaliação periódica universal da Organização das Nações Unidas (ONU). Durante a semana passada, sete países, incluindo a República Popular da China, estiverem sob o escrutínio de outros estados-membro da ONU sobre a sua situação nos direitos humanos, tendo recebido, no final, um conjunto de recomendações. No caso da China foram 346, o número mais elevado de recomendações emitidas no âmbito da avaliação periódica universal até à data.

Se os campos de reeducação na região autónoma de Xinjiang – que o Governo chinês classifica de “campos vocacionais” – foram o tema que mais atenção suscitou dos estados-membro que questionaram a China, a lista de recomendações emitidas no final da sessão não destoou deste cenário. No documento, enviado ao PONTO FINAL pelo Gabinete do Alto Comissário para os Direitos Humanos (OHCHR, na sigla inglesa), surgem os mais diversos apelos relacionados com os muçulmanos uigures daquela região, nomeadamente o fim das detenções arbitrárias, a libertação imediata dos detidos em campos de reeducação – estima-se que sejam cerca de um milhão – e permissão para que observadores internacionais entrem em Xinjiang.

Estas recomendações foram emitidas por países como os Estados Unidos, Noruega, Holanda ou Nova Zelândia que contrastam com aquelas da Síria, Iraque e Coreia do Norte sobre a mesma questão. “Continuar a lutar contra o terrorismo e o extremismo e as tendências separatistas para assegurar a sua soberania e integridade territorial”, apelou a Síria, enquanto a Coreia do Norte instou o país a “continuar a lutar contra organizações de culto”. O combate ao terrorismo foi a justificação apresentada por Pequim para tornar Xinjiang naquela que é considerada a região mais vigiada e policiada do mundo. As críticas à acção chinesa contra as minorias étnicas de Xinjiang foram mal recebidas por Pequim, com Le Yucheng, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, a acusá-las de serem “politicamente motivadas”, durante a sessão de perguntas e respostas à China da avaliação periódica universal.

As 346 recomendações à China abrangem um vasto leque de questões relacionadas com os direitos humanos, desde a liberdade de expressão, imprensa e religiosa, direitos das pessoas com deficiência, mulheres, crianças, minorias étnicas e comunidade LGBT, o fim do uso da tortura, das detenções arbitrárias e a abolição da pena de morte. Este número, sublinhou o Gabinete do Alto Comissário para os Direitos Humanos na resposta enviada a este jornal, é o mais elevado de recomendações emitidas no âmbito da avaliação periódica universal até à data. A delegação chinesa, acrescentou o gabinete, “referiu que vai considerar as 346 recomendações e apresentar um relatório ao Conselho dos Direitos Humanos em Março com a sua posição final”.

Ainda que Macau tenha sido alvo de duas perguntas dirigidas à China – das Filipinas e da República da Irlanda, respectivamente, sobre prevenção do uso de drogas e legislação anti-discriminação – segundo indica um comunicado do gabinete da secretária para a Administração e Finanças, à RAEM é somente recomendado que, a par da China e de Hong Kong, “considere ratificar a Convenção Internacional para a Protecção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros das suas Famílias”. Hong Kong, por sua vez, é mencionado por cinco vezes em relação à garantia das liberdades de expressão, reunião e associação; aos direitos, liberdades e primado da lei assegurados no princípio “Um País, Dois Sistemas”; aos direitos dos trabalhadores domésticos migrantes; à participação dos cidadãos na governação e aos direitos das crianças.