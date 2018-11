Agnes Lam: “Porque é que o Governo continua a ter problemas com a construção pública?”

Numa interpelação escrita apresentada na passada sexta-feira, Agnes Lam questionou o Governo sobre os casos de adjudicações ilegais de construções públicas. Em particular, a deputada mostra-se preocupada com as obras de habitação social de Mong Há e do Pavilhão Desportivo, cuja adjudicação foi considerada ilegal pelo TUI.

TEXTO: André Vinagre

Depois de há duas semanas o Tribunal de Última Instância (TUI) ter considerado que a adjudicação das obras para a construção de habitação social e da reconstrução do pavilhão desportivo de Mong Há tinha sido feita de modo ilegal, a deputada Agnes Lam vem agora questionar o Executivo sobre o caso e sobre o futuro do projecto.

Para Agnes Lam, este é um problema sistémico. “Deve ser um problema sistémico porque não se trata apenas de um caso isolado”, afirmou a deputada ao PONTO FINAL, recordando que uma situação semelhante ao caso de Mong Há aconteceu com o metro ligeiro, em que o TUI também tinha apontado erros na adjudicação do contrato de construção do Parque de Materiais e Oficinas. “Isto é novo em Macau, isto não acontecia antes. Só acontece há alguns anos”, disse a parlamentar, questionando: “A minha pergunta é se, com estes vários casos, o Governo está a analisar o que se está a passar, porque é que estamos a ter tantos problemas legais como estes. Isto afecta muita gente”. “Porque é que o Governo continua a ter problemas com a construção pública?”, questiona.

“Deve haver alguma coisa errada. Quando, num concurso público, há queixas de que não é justo, é porque houve algo de errado. Isto afecta toda a gente, não afecta só as empresas ou o Governo. Pode até não ser o Governo a estar errado, mas algo de errado há. O Executivo deve fazer estudos para perceber o que se passa”, referiu Agnes Lam.

Relativamente a este caso em particular, a deputada diz que é especialmente grave porque “quando se trata de habitação pública, isto vai afectar todas as políticas de habitação”. “Mesmo que se legisle na Assembleia Legislativa este tipo de lei, nós não temos o produto para providenciar, não temos os apartamentos para as pessoas. É muito difícil perceber como é que se vai implementar políticas de habitação”, disse. “O projecto não será concluído em breve. O Governo terá de avaliar vários factores. Nós ainda nem sabemos as futuras consequências”, acrescentou a legisladora.

Recorde-se que, há cerca de duas semanas, com as obras em curso, o TUI considerou que a adjudicação das obras de construção da habitação social e do pavilhão desportivo de Mong Há foi feita de forma ilegal, já que um dos accionistas da empresa vencedora era também accionista de uma outra empresa a concurso. O tribunal disse, na altura, que esta situação era susceptível de “falsear as propostas e candidaturas apresentadas”.

A questão financeira também é uma preocupação: “Se continuarmos a ter este tipo de problemas não sabemos quanto dinheiro estamos a desperdiçar. Estamos a perder dinheiro, a perder tempo, as pessoas não sabem quando é que a situação ficará resolvida”. “Eu espero que o Governo me dê uma resposta clara. Por isso é que apresento esta interpelação. Porque se não se fizerem estas questões eles podem achar que podem escapar [sem dar explicações]”, concluiu.