O ataque terrorista que não fez mortos, graças ao “Cão Espirituoso”

Tiros, bombas, contaminação química, reféns, intervenção das autoridades e captura dos suspeitos. Tudo isto aconteceu na tarde de ontem em Macau, com a ressalva de se ter tratado apenas de um exercício de combate anti-terrorismo protagonizado pelas forças de segurança juntamente com a Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês. Aconteceu tudo, menos mortos.

Reportagem de André Vinagre (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia)

É tarde de quinta-feira e há um concerto na Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau, no Cotai. A fila para entrar no recinto é grande, há várias dezenas de pessoas à espera de passarem a zona de revista, onde há dois pórticos de detectores de metais com dois seguranças que vão analisando detalhadamente cada espectador. O ambiente não é aquele que se encontra normalmente à entrada para um concerto, ainda que não seja conhecido o artista que vai actuar: na fila de espera só há silêncio e olhares preocupados. Já prevendo aquilo que viria a acontecer depois, possivelmente. O processo das revistas vai correndo sem problemas, até ao momento em que um jovem se recusa a ser revistado, o que provoca uma pequena comoção na zona. O insurgente saca de uma arma e dispara na direcção do agente de segurança, que cai no chão a sangrar do ombro, e ainda lança uma bomba radiológica, expondo todos às radiações. Assim termina a cena e seguimos para outro cenário. Toda a acção, refira-se, acontece a propósito de um simulacro realizado ontem pelos Serviços de Polícia Unitários (SPU) e a Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês, em coordenação com os Serviços de Alfândega, Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), Polícia Judiciária (PJ) e Corpo de Bombeiros, intitulado “Cão Espirituoso”. A cena foi toda ela acompanhada por dezenas de jornalistas e narrada num altifalante pelos responsáveis da polícia. Antes já tinha sido feito um pequeno ‘briefing’, onde tinha sido explicado que só ia haver “um bocadinho de barulho e de fumo, nada que faça mal à saúde”.

São seis terroristas. Depois de toda a agitação à entrada para o concerto, dois deles saem do recinto e quatro entram no pavilhão, fazendo reféns todos aqueles que já se encontravam sentados para o espectáculo. A simulação é de um concerto com cinco mil pessoas, mas dentro do recinto estão pouco mais de cem pessoas sentadas. Não há banda, não há palco e estão montadas as tabelas de basquetebol. À ordem dos terroristas, os figurantes colocam as mãos na nuca e cabeça baixa, mas há um que não colabora e logo leva um tiro num braço. “Eu disse para tu não fugires. Fugiste e agora levaste um tiro”, diz um dos terroristas. Três deles têm pistolas e um outro aponta uma metralhadora para o tecto do pavilhão e explicam ao que vieram: querem 50 milhões de patacas, um carro, um barco e a libertação imediata de dois prisioneiros com penas pesadas.

Num outro cenário, já fora do pavilhão, a Polícia de Segurança Pública fica com os espectadores que não chegaram a entrar, enquanto quatro homens, vestidos com fatos laranjas semelhantes aos que os astronautas usam, fazem uma análise inicial para perceberem se estão contaminados com a radiação provocada pela bomba lançada na entrada e são levados, a tossir, para as tendas de descontaminação. É quando chegam os elementos da Unidade Táctica de Intervenção da Polícia (UTIP), todos vestidos com fatos negros para entrarem no local já contaminado. É mostrada aos jornalistas a sala do comando de operações, onde se iria preparar um plano de acção contra os quatro homens com reféns. Altura para as negociações estratégicas, trabalho para a Polícia Judiciária (PJ), que também entra em cena, mostrando a parafernália de equipamentos que podem ser utilizados nestes casos, como é o caso de um sistema que permite dialogar com os sequestradores através de “bluetooth”. Num outro ponto, ainda no exterior do palco principal, surgem os 49 militares e os sete veículos da Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês, cuja missão é inspeccionar e detectar materiais.

De volta à Nave, o elenco vai fazendo o seu melhor para que acreditemos que estamos na presença de um sequestro. “Não olhem para mim”, “vamos matar-vos a todos agora”, “não gozem connosco”, “se nós morrermos, os espectadores também morrem”, vão gritando os terroristas, enquanto disparam para cima. Aqui, segundo o narrador da história, é quando os terroristas perdem a paciência e acabam por disparar em direcção a um dos reféns. Na sequência, um “sniper” da UTIP, que estava na estrutura do tecto do pavilhão, dispara sobre um dos terroristas e entra toda a equipa de intervenção, manietando facilmente os quatro homens. A instalação sonora do pavilhão avisa que a situação já está controlada.

SITUAÇÃO CONTROLADA? AINDA HÁ MAIS EXPLOSÕES

Cá fora, a UTIP vai revistando os espectadores que estavam dentro do recinto, para se certificar que não havia nenhum terrorista infiltrado no grupo de reféns. Fez bem. À saída, um dos supostos sequestrados tenta fugir às autoridades, sem sucesso. Ainda assim, tem tempo para lançar uma outra bomba de dispersão radiológica, contaminando todos os que estavam no local. É feita a descontaminação das vítimas, os bombeiros tratam dos feridos, a PJ inicia logo a investigação, recolhendo ADN, impressões digitais e analisando a informação de todos os intervenientes. Novamente no interior da Nave, o Grupo de Operações Especiais entra para descontaminar o interior e verifica que há “pouca radiação”.

O exercício não termina sem mais uma explosão. No parque de estacionamento do recinto, os terroristas também tinham deixado uma bomba. Entram em acção os cães-polícia. Há uma mala preta isolada no parque de estacionamento e um dos animais confirma que se trata de um engenho explosivo. Os elementos da secção de inactivação de explosivos da UTIP faz chegar um robot à mala, detonando-a. Os outros dois terroristas, que escaparam logo no início, acabaram por ser detidos pelas autoridades num bote, ao largo de Coloane.

O simulacro contou com a presença de mais de 900 agentes das várias forças de segurança. Deste ataque terrorista resultaram 211 feridos e zero mortos.

NÃO HÁ INFORMAÇÕES SOBRE RISCO DE ATAQUE EM MACAU

Ma Io Kun, director dos SPU, disse, no início do simulacro, que “até ao momento não há nenhuma informação de que haja risco de ocorrência de um ataque em Macau”. “Este exercício serve para testar a cooperação entre os diferentes departamentos. Caso ocorra mesmo um ataque terrorista, esperamos responder o mais rápido possível. É para treinar a nossa resposta”, explicou, acrescentando: “Até ao momento, não houve qualquer informação sobre um possível ataque a Macau, nunca tivemos a impressão que Macau iria sofrer um ataque”.

Também presente para ver o teste à capacidade de resposta das autoridades de Macau esteve Zhu Anping, Chefe do Estado-Maior da Guarnição, tendo afirmado que o exército esteve no simulacro “a pedido do Chefe do Executivo da RAEM e após obtida a autorização da Comissão Militar Central da RPC e do Comando do Teatro do Sul do Exército”. Esta foi a primeira vez que a Guarnição realizou um exercício do género com os serviços de segurança de Macau. O objectivo era, segundo Zhu Anping, elevar as capacidades de comunicação e troca de informações, coordenação e resposta a ocorrências súbitas entre as duas partes, a fim de “manter a segurança e a estabilidade da RAEM”.