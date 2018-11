“A Amante do Governador”: Um livro sobre Macau e de Macau

O maior elogio que se pode fazer ao livro “A Amante do Governador” é este: José Rodrigues dos Santos fornece tanta informação de contexto (histórico, geográfico, cultural, etc.) que o leitor perde por completo a noção do que é verdadeiro e do que é falso na odisseia do recém-chegado governador Artur [Gabriel, na realidade] Teixeira a Macau.

O autor bem avisa que estamos perante um “livro baseado em acontecimentos verídicos”, mas tentar adivinhar o que é ou não real torna-se um quebra-cabeças e, acima de tudo, uma perda de tempo: a solução é embrenhar-se na história e esquecer o resto. Como o romancista explica na edição de hoje do PONTO FINAL, quase tudo aconteceu. E o que não aconteceu podia ter acontecido…

Aliás, não é difícil ficarmos agarrados pela descrição do que vai acontecendo, tal a sucessão de acontecimentos, a uma ritmo feroz, ajudada pela escrita ‘televisiva’ de José Rodrigues dos Santos: as 717 páginas estão divididas em três grandes capítulos (“A Porta do cerco”, “A Porta da Fúria” e a “Porta do Coração”, além do Prólogo e Nota Final), que por sua vez se arrumam em múltiplos sub-capítulos (às vezes de 3, 4 páginas), que contam uma determinada história – como se fosse uma cena do filme ou da série.

Há outra característica deste filme que dirá muito, particularmente aos leitores de Macau ou que passaram por Macau: este livro foi escrito por alguém que conhece bem Macau e – provavelmente não será exagero – só o podia ter sido por alguém que tenha vivido em Macau, nomeadamente antes da RAEM. São as palavras em cantonense, são os nomes das personagens chinesas, são os hábitos ou a cultura dos chineses de Macau, mas sobretudo as ruas, os lugares, que nalguns casos até já não existem.

Dir-se-á: qualquer autor que pretenda escrever um romance histórico, como este, teria de fazer o trabalho de casa, teria de estudar o contexto e trazê-lo para o livro. Será. Provavelmente José Rodrigues dos Santos não fez mais do que a sua ‘obrigação’, muito mais tendo as responsabilidades de ser um dos romancistas portugueses de maior sucesso, mas os leitores de Macau dirão de sua justiça. Mesmo os mais novos, que só conhecem (o novo) Macau da RAEM e do COTAI, não deixarão de sentir empatia com os ambientes retratados. Sim, Macau também é uma personagem desta história!

Um detalhe dificultou a tarefa do autor – e ele saiu-se com distinção desse ‘exame’: é verdade que o livro não retrata o Macau que José Rodrigues conheceu enquanto cá viveu (final da década de 70/ início da década de 80 do século passado), mas o Macau de 40 anos antes. Até pode ser que entre 1940 e 1980 a cidade não tenha mudado radicalmente, sobretudo ao nível de ruas e lugares, mas o romancista não facilita e ‘enche’ o livro de referências a esse período.

O resto é aquilo que se pode esperar em cada livro de José Rodrigues dos Santos: a vertigem do relato, dividida entre a acção (relacionada sobretudo com a presença japonesa; depois de atacarem Pearl Harbour e invadirem Hong Kong, cercaram Macau) e, na segunda parte do livro, a paixão (a concubina do comandante japonês, por quem o governador Teixeira se apaixona…). Texto de João Paulo Meneses

(“A Amante do Governador”, de José Rodrigues dos Santos. Editora: Gradiva. Data de lançamento: Outubro de 2018)