“Yet to Know”: Defender a igualdade de oportunidades para as mulheres com a força da arte

A Associação para Desenvolvimento de Mulher Nova de Macau vai lançar “Yet to Know”, Exposição de Arte Contemporânea da Nova Mulher de Macau na galeria de acesso à Fortaleza do Monte, como mais uma tentativa de chamar a atenção para as artistas mulheres, dar poder às mulheres e promover oportunidades iguais para os dois géneros com o sereno mas forte poder da arte.

Texto: Stacey Qiao

Fotografia: Eduardo Martins

Reunindo mais de 50 trabalhos de oito artistas locais femininas, “Yet to Know” será apresentado na galeria de acesso à Fortaleza do Monte às 15 horas de amanhã e vai decorrer até 18 de Novembro. Quatro workshops serão realizados durante o período da exposição nos dias 10, 11, 16 e 17 de Novembro. Abrangendo uma ampla variedade de meios e temas, a exposição apresentará pintura a óleo, trabalhos em acrílico e gravura de Livis Lei, pintura e desenho de Kay Zhang, design de moda de Sanchia Lau, pintura abstracta de Heidi Ng, arte em cerâmica e gravura de Chiang Wai Lan, obras de arte visual de Hera Ieong, ilustrações de Yolanda Kog e combinações de conceito e estética de Cecilia Ho.

A exposição é patrocinada pelo Instituto Cultural e organizada pela Associação para Desenvolvimento de Mulher Nova de Macau, uma organização sem fins lucrativos fundada em Maio do ano passado por sete jovens mulheres que sentiram o forte desejo de ouvir as vozes das mulheres da nova geração.

Antes da inauguração, o PONTO FINAL falou com as duas jovens curadoras da exposição, Kathine Cheong Weng Lam e Annya Lai Anqi, ambas membros fundadores da Associação. “A nossa associação foi criada com a visão de inspirar as mulheres em Macau. Queremos transmitir uma mensagem às pessoas, que todas mulheres devem poder viver livremente, ousar explorar e desbloquear totalmente o seu potencial. Elas devem escolher o seu futuro por vontade própria, não por causa das normas sociais”, diz Annya.

A dupla de curadoras identifica-se como feminista, mas parece contestar a tradução chinesa do termo para “defensoras dos direitos das mulheres”. Annya esclarece: “Há um mal-entendido comum, achar que a ideia é manter os direitos das mulheres acima dos dos homens. Mas nós preferimos o significado original de feministas. O que procuramos não é a igualdade absoluta entre homens e mulheres, mas a igualdade de oportunidades. Muitas vezes há uma negação inconsciente da igualdade de oportunidades, como a valorização da opinião de um homem mais do que a de uma mulher, considerando as mulheres meramente subordinadas aos homens, ou pagar às mulheres menos do que aos homens com a mesma competência”.

Os argumentos não tomam a forma de activismo político, mas de arte. “A arte é o meio de que gostamos e em que somos boas. É universal, que toda a gente pode apreciar enquanto mantém suas próprias ideias”, diz Annya. “Esta exposição é uma plataforma onde pessoas talentosas podem mostrar a sua criatividade artística e fazerem-se ouvir. Queremos atrair a atenção das pessoas para estes artistas e para as mulheres em geral”, acrescenta a sua parceira Kathine.

O título “Yet to Know” é tirado de um verso do antigo poeta chinês Bai Juyi: “Ela tinha sido criada nas câmaras internas – ninguém sabia dela ainda.” “Existem algumas artistas femininas em Macau com excelentes obras, mas devido ao seu género, elas não recebem atenção suficiente. Algumas já estão a entrar na cena artística internacional, mas permanecem pouco conhecidas pela população local. Reunindo essas artistas, a nossa exposição tem o objectivo de ampliar o seu impacto, especialmente entre os habitantes locais”, diz Annya.

Mais de 50 obras de arte estão dispostas num espaço expositivo de três andares, todas com o tema “mulher”. “Os artistas têm apoiado muito e mais de uma dúzia de obras foram criadas especificamente para esta exposição”, revela Kathine. “Ao andar pelo espaço, sente-se a progressão da emoção nestes trabalhos e sentir a química entre a arte de diferentes artistas.”

Embora a exposição se concentre em artistas do sexo feminino, não negligencia a participação masculina. “Congratulamo-nos com espectadores do sexo masculino, tanto quanto os do sexo feminino. Igualdade de oportunidades para ambos os géneros não pode ser alcançada com os esforços das mulheres sozinhas”, diz Kathine. Annya acrescenta que a associação já atraiu alguns membros do sexo masculino. “Eles vêem-nos como uma nova esperança, diferente daquilo que eles costumam ver ou ler sobre o feminismo”.

As duas curadoras pela primeira vez, Kathine e Annya concordam que a carga de trabalho é muito mais pesada do que esperavam. “Tem que se ter em conta muitos detalhes – mas ver o teu design da exposição em papel tornando-se tridimensional é absolutamente emocionante!”, diz Annya. “Desde o lay-out até ao arranjo das obras, pensámos repetidamente em cada passo. Temos tentado atrair jovens espectadores com a introdução de alguns elementos modernos, como fios de luz e faixas coloridas, que nós mesmas pintámos”, acrescenta Kathine. “Espero que a nossa exposição com as oito artistas possa ter um bom resultado, oito é um número auspicioso”, graceja Annya. “Queremos fazer da exposição um evento anual e ter mais artistas e espectadores a juntar-se a nós”.