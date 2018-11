Jason Chao lamenta que Novo Macau seja a única a “fazer barulho” no Conselho de Direitos Humanos da ONU

Jason Chao lamentou ontem que apenas a Associação Novo Macau submeta contribuições ao grupo de trabalho da Revisão Periódica Universal (RPU) do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que está a decorrer desde 5 de Novembro, em Genebra, na Suíça. Considerou, no entanto, “extraordinário”, que a associação tenha conseguido fazer chegar as suas preocupações à ONU, dada a restrição de recursos. “Infelizmente houve apenas um relatório originário da sociedade civil e esse relatório foi preparado pela Associação Novo Macau”, afirmou o antigo dirigente da ANM e actual assessor da associação. A contribuição da Novo Macau foi enviada em Abril deste ano.

“Ninguém se importa com Macau, mas ainda assim a associação tem conseguido chamar a atenção da comunidade internacional sobre questões que afectam o território”, sublinhou o activista, acrescentando que esses relatórios “podem não gerar ruído suficiente”. Mas, tendo em conta a restrição de recursos humanos e financeiros, o que a ANM conseguiu “foi além das minhas expectativas”, adiantou.

Jason Chao apontou a falta no território de profissionais dedicados e com competências técnicas e linguísticas para produzir relatórios credíveis para as Nações Unidas, ao contrário do que acontece em Hong Kong, onde há “centenas de advogados, activistas e ONG’s”, dedicados a produzir documentos. Um exemplo é a organização Justice Centre – Hong Kong Universal Periodic Review Coalition. “Macau é um caso completamente diferente, o facto de podermos alcançar este nível é extraordinário”, sublinhou Chao.

No documento do grupo de trabalho da RPU do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a Novo Macau manifesta várias preocupações, incluindo a recusa frequente das autoridades à entrada de jornalistas, deputados, activistas, académicos e escritores de Hong Kong, com base na Lei de Bases da Segurança Interna, “alegando que o visitante em questão representa uma ameaça para segurança de Macau”, disse Jason Chao, comentando o recente caso, ocorrido a 22 de Outubro, de recusa de entrada no território do dramaturgo de Hong Kong, Yan Pat-to, que vinha para uma conferência sobre teatro.

“Levámos com sucesso a questão às Nações Unidas”, disse o activista, sublinhando que a recusa de entrada a escritores “não é uma prática nova”. “Embora as autoridades tenham negado categoricamente que fosse por razões políticas, é mesmo muito difícil acreditar que essas decisões tenham sido tomadas exclusivamente com base nos chamados motivos de segurança”, afirmou Chao.

A Novo Macau expressa no relatório receios, também, relativamente às eleições desiguais e indirectas em Macau, liberdade de expressão e movimento, bem como questões de privacidade e vigilância. A associação alerta também para a debilidade do mecanismo de protecção de dados pessoais dos cidadãos contra o abuso pelas autoridades, a falta de políticas que respeitem a identidade das pessoas transgénero e a não inclusão na lei de violência doméstica de vítimas de casais do mesmo sexo. Texto de Cláudia Aranda