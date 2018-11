Governos estrangeiros alertam para deteriorar das liberdades em Hong Kong

Pela primeira vez, 12 países aproveitaram a avaliação periódica universal (UPR, na sigla inglesa) da Organização das Nações Unidas (ONU) para chamar a atenção para a situação dos direitos humanos em Hong Kong. É o que indica um comunicado da Hong Kong UPR Coalition (Coligação de Hong Kong para a UPR), que cita vários activistas dos campos dos direitos políticos e civis, da liberdade de expressão e imprensa, dos direitos das crianças e da comunidade LGBT. De acordo com a Hong Kong UPR Colation, da última vez que a China esteve sujeita a esta avaliação da ONU, em 2013, nenhuma recomendação foi emitida sobre Hong Kong. Desta vez, 12 países expressaram as suas preocupações.

“Isto envia um forte sinal ao Governo de Hong Kong de que precisa de mudar de rumo. Falhar em fazê-lo, apenas vai prejudicar ainda mais os valores nucleares que tornam Hong Kong bem-sucedida e ameaçar a prosperidade futura”, afirmou Simon Henderson, porta-voz da Hong Kong UPR Coalition, citado na mesma nota. “As recomendações são um sinal de que os governos em redor do mundo reconhecem que Hong Kong têm experienciado restrições sem precedentes em direitos e liberdades fundamentais nos últimos cinco anos”, complementou Benedict Rogers, da Hong Kong Watch.

França, indica a Hong Kong UPR Coalition, emitiu uma “forte recomendação” para que as liberdades de expressão, associação e reunião sejam garantidas na RAEHK, a par da Holanda, Estados Unidos, Alemanha e Suíça, que também emitiram as suas preocupações quanto a estas questões. “O caso do Victor Mallet dissipou quaisquer dúvidas entre os governos estrangeiros acerca da interferência de Pequim na nossa liberdade de imprensa e expressão. A recomendação de França é um aviso contra a introdução da lei de segurança nacional ou qualquer controlo institucional na cidade”, disse Shirley Yam, da Associação de Jornalistas de Hong Kong, recordando o caso do jornalista e editor do Financial Times cuja renovação do visto de trabalho foi recusada.