Em cinco anos, Zhou Long quer encontrar uma solução para o problema das cheias

Zhou Long, investigador da Universidade Cidade de Macau, foi um dos cinco vencedores das bolsas de investigação académica do Instituto Cultural, com o projecto “Estudo de Protecção, Prevenção de Desastres e Gestão dos Bairros Culturais e Históricos de Macau”. Entre três a cinco anos, explicou o académico ao PONTO FINAL, Zhou quer encontrar uma solução para o problema das cheias.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Em menos de cinco anos, Zhou Long propõe-se a encontrar uma solução para resolver o problema das cheias em Macau. Isto mesmo disse o investigador da Universidade Cidade de Macau e um dos cinco vencedores das bolsas de investigação académica atribuídas pelo Instituto Cultural (IC), em declarações ao PONTO FINAL. “Estou a planear fazer a investigação e encontrar soluções entre três a cinco anos”, declarou o docente, especializado em planeamento urbanístico e arquitectura paisagística. Em comunicado, o IC explica que o projecto tem como objecto “as questões relacionadas com a prevenção de desastres e a gestão dos bairros culturais e históricos de Macau” e irá abordar “os diversos problemas que o património mundial de Macau enfrenta, no que toca aos desastres naturais, à localização geográfica especial e às condições climatéricas de Macau”.

“Eu proponho-me a analisar a forma especial da zona histórica e analisar quais as áreas que vão ser mais afectadas pelos desastres naturais e, com base nesta análise, vou apresentar soluções e algumas técnicas para nos ajudar a prevenir os desastres naturais”, detalhou Zhou Long, acrescentando que o seu foco principal serão os tufões e as inundações. Outra área de análise será o sistema de transportes que, após o Hato, “sofreu muito”, recorda o docente. “Por isso vou analisar o fluxo de transportes em redor das áreas mais propícias a desastres e ajudar as pessoas a serem evacuadas durante os desastres”, explicou.

O projecto de investigação, intitulado “Estudo de Protecção, Prevenção de Desastres e Gestão dos Bairros Culturais e Históricos de Macau”, é uma continuação do trabalho que Zhou Long desenvolveu durante o seu doutoramento em planeamento, design e construção, na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Agora, explica o académico, o foco será nas zonas históricas de Macau. “Eu tenho vindo a conduzir esta investigação durante os últimos três anos, mas agora será a primeira vez que a vou aplicar à zona histórica de Macau, por isso espero continuar esta investigação por mais três a cinco anos. Estou a planear fazer a investigação e encontrar soluções entre três a cinco anos”, declarou.

Sobre o problema crónico das inundações, Zhou Long defende não existir apenas uma solução. “Não penso que haja uma forma fácil de lidar com isto, é muito complexo. Não penso que possa ser resolvido através de apenas um recurso, uma solução ou uma política. A existir alguma solução a curto prazo pode ser o sistema de alerta para chamar a atenção das pessoas o mais depressa possível para a chegada do tufão”, defendeu.

Geoffrey Charles Gunn, professor emérito e investigador da história de Macau, foi também um dos vencedores das bolsas de investigação académica do IC, com o projecto “Macau do Século Vinte numa Era de Guerra e Revolução: Uma Enumeração Multi-arquivo”. Gunn, que é doutorado em ciências humanas e políticas pela Universidade de Monash, propõe-se a estudar “o processo de evolução de Macau na era da guerra e revolução do século XX, tendo como foco a vida dos povos de Macau durante a guerra, a sociedade no início da época do pós-guerra e as mudanças políticas e económicas de Macau até 1999”, indica o IC.

Com o projecto “Estudo de Gestão Urbana e Desenvolvimento de Medicina e Saúde de Macau na Idade Moderna”, Wu Yuxian, investigadora da Universidade Cidade de Macau, conseguiu também uma bolsa de investigação académica. “O projecto tem como ponto de partida o estudo do sector moderno de medicina e saúde de Macau, focando-se na ‘remodelação do espaço urbano’, na ‘expansão do poder colonial’ e na ‘autonomia dos chineses’ no contexto da gestão urbana de Macau na idade moderna, pretendendo revelar, assim, o processo da modernização da sociedade”, refere o IC.

A Sociedade Literária Xueshe, que foi a primeira associação, na história literária de Macau, constituída por membros locais, será o objecto de estudo de Tang Chon Chit, professor do Departamento da Língua e Literatura Chinesa da Universidade de Macau, a quem foi também atribuída uma bolsa de investigação académica. O estudo, explica o IC, pretende “evidenciar a transformação histórica e a situação única da literatura de Macau ao longo do processo de construção e desenvolvimento da literatura e de renovação das mesmas”.

“Componentes Culturais Relevantes dos Princípios Orientadores para a Tradução Jurídica Bilingue de Macau”, da autoria de Lu Chi Seng, intérprete-tradutor e assessor jurídico do Governo, venceu também uma bolsa de investigação académica. O projecto, refere o IC, “debruça-se sobre a tradução jurídica de Macau, que não só implica a conversão de um pensamento jurídico de uma língua para outra, como também inclui uma transformação cultural”.