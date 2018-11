Alexis Tam sobre o ensino especial: “Macau já tem todos os serviços adequados para prestar”

Depois da entrega de uma petição ao Governo pelos pais de alunos com necessidades educativas especiais, que pedia o aumento do subsídio de invalidez, Alexis Tam diz agora que Macau “já tem todos os serviços adequados para prestar” a estas crianças. Porém, o secretário diz compreender a preocupação dos pais e promete investir mais na área do ensino especial.

TEXTO: André Vinagre

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura falou ontem sobre a petição entregue ao Governo pela Associação promotora para Alunos com Necessidades de Educação Especial de Macau, onde a associação pedia o aumento do subsídio de invalidez, para dizer que o seu gabinete “está muito atento” a esta questão: “Nós percebemos a preocupação dos pais”. À margem da cerimónia de Pai San relativa à próxima edição do Grande Prémio, Alexis Tam começou por dizer que o gabinete que lidera “está a recolher todas as opiniões” sobre o tema e que vai “empenhar todos os esforços para que a população seja bem apoiada, principalmente a população carenciada”. Ainda assim, o governante diz que Macau “já tem todos os serviços adequados para prestar às pessoas”. “Ensino especial, Macau tem. Antes não tínhamos especialistas suficientes, mas agora já temos”, referiu o secretário. “Já temos especialistas suficientes para dar este tipo de serviços, temos organizado acções de formação para os especialistas. E, para além da formação, estamos a procurar contratar especialistas de Hong Kong e de Taiwan para prestar este tipo de serviços. Os serviços de educação também prestam o serviço adequado nas creches”, garantiu Alexis Tam.

O governante recua dois anos e lembra que, em 2016, o Governo não tinha instalações suficientes para dar apoio às crianças com necessidades educativas especiais. “Em 2016 foi estabelecido um centro para que, através dos três serviços envolvidos (educação, assuntos sociais e acção social), pudéssemos efectuar a análise sobre essas crianças. Através dessa acção proporcionámos mais apoio a essas pessoas”, referiu, comparando a situação actual de Macau com a de outros países. “Em outros países, os pais têm de utilizar os seus próprios meios financeiros para encontrar serviços para as crianças. Em Macau, não. Macau tem todos os serviços preparados para as crianças”. “A nível internacional, para ter serviços gratuitos, tem de se ficar em lista de espera, o que vai demorar muito. Macau já tem todos os serviços preparados para as pessoas com necessidades. Temos cada vez mais especialistas adequados para prestar serviços às crianças”, sublinhou, acrescentando que Macau “tem o dobro dos serviços em relação a outros países”.

Alexis Tam garantiu ainda que o seu gabinete vai reforçar o investimento nesta área: “Vamos investir mais recursos na área do ensino, especificamente para este tipo de crianças, para além de formar docentes nas escolas para detectar esse tipo de crianças e para lhes dar mais tempo e mais recursos”. O secretário disse ainda que o Executivo vai construir mais instalações para o ensino especial. “O nosso objectivo é dar serviços adequados às crianças para que não se preocupem com meios financeiros”, concluiu.

Recorde-se que uma petição com mais de sete mil assinaturas foi ontem entregue na sede do Governo pela Associação Promotora para Alunos com Necessidades de Educação Especial de Macau a pedir o aumento do subsídio de invalidez. Os pais alegam que o valor actualmente atribuído pelo Governo – oito mil patacas anuais – não é suficiente para apoiar estas famílias.