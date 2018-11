Alexis Tam espera que Grande Prémio concentre atenções internacionais em Macau

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura espera que o 65.º Grande Prémio de Macau sirva para chamar a atenção da comunidade internacional para a região. “Tudo indica que esta edição seja um grande sucesso”, disse ontem Alexis Tam, depois da cerimónia religiosa de Pai San.

TEXTO: André Vinagre

“A nível internacional, estão muito atentos a Macau”, disse Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, relativamente ao interesse que o Grande Prémio vai gerar no mundo. Depois da cerimónia religiosa de Pai San, que acontece anualmente antes do Grande Prémio, o governante mostrou-se confiante de que esta edição venha a ser “um grande sucesso”. “Tudo indica que esta edição do Grande Prémio seja um grande sucesso. Recebi a mensagem do presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA) e ele reconheceu o trabalho da comissão organizadora do Grande Prémio de Macau e disse muito bem do nosso trabalho”.

“Este já é o 65.º grande Prémio e, para além de Macau, o evento já é conhecido a nível internacional e é um acontecimento de grande calibre para esta modalidade”, sublinhou o secretário, acrescentando que “a comissão organizadora está a empenhar todos os esforços para que os trabalhos se desenvolvam atempadamente”. Alexis Tam aproveitou a ocasião para agradecer os trabalhos desenvolvidos pela comissão. “Vamos integrar três grandes provas a nesta edição [Taça do Mundo de F3, Taça do Mundo de GT e Taça do Mundo de Carros de Turismo]. Três provas na mesma competição é uma atitude sem precedentes a nível internacional”, referiu. Este evento, segundo o secretário, vai levar ao desenvolvimento de outras áreas: “Para além da gastronomia e de fazer de Macau um centro de lazer, vamos ainda desenvolver outras actividades desportivas porque o Grande Prémio é um evento internacional”.

Alexis Tam quer ainda contar com a participação da população de Macau para o evento. “Claro que também temos que contar com o apoio da população em geral porque é um evento a nível internacional e uma oportunidade única para que a população possa ver tantos eventos de grande importância”. “Hoje em dia, o Grande Prémio não é só do nosso gabinete, é de todos os cidadãos. Já é um evento internacional, toda a gente está a prestar atenção ao Grande Prémio de Macau”, repetiu.

A uma semana do início das corridas, as obras de preparação estão praticamente terminadas. “Nestes últimos tempos temos organizado bastantes trabalhos para que, através dos serviços públicos, se mantenha uma situação adequada a partir de quinta-feira da próxima semana”, referiu Alexis Tam. Para manter a ordem durante o Grande Prémio, “vamos ter um regime de flexibilidade no horário de expediente dos funcionários, como nos anos anteriores, para que o trânsito seja aliviado através dos serviços de trânsito”.