Sporting vence Polícia em jogo intenso com cinco expulsões

O Sporting de Macau derrotou ontem a equipa da Polícia de Segurança Pública, por 1-0, numa partida a contar para o campeonato da Bolinha marcada por alguns lances mais duros que resultaram em cinco expulsões. Os dirigentes leoninos acusam o adversário de praticar “violência gratuita” e vão avançar com uma queixa na Associação de Futebol de Macau. A equipa da PSP, por seu lado, desvalorizou o sucedido, considerando que são coisas que fazem parte do futebol.

Pedro André Santos

A equipa de futebol do Sporting de Macau continua na luta pela qualificação na fase de grupos do campeonato da Bolinha, mas a vitória suada por 1-0 frente à Polícia de Segurança Pública (PSP) deixou os ‘leões’ revoltados. Depois de uma primeira parte tranquila em que se destaca apenas o golo de Lucas Calixto, na conversão de uma grande penalidade a castigar falta sobre Iuri Capelo, tudo viria a mudar pouco depois do recomeço da partida.

Aos 32 minutos, após uma falta sobre Lucas Calixto, um aparente “chega para lá” do jogador brasileiro dos ‘leões’, ao qual o adversário respondeu com um pontapé, acabou por resultar num cartão vermelho para os dois atletas. A decisão do árbitro gerou indignação dentro e fora do relvado, acabando por resultar na expulsão de José Reis, director dos ‘leões’, e Pedro Pires, capitão do Sporting de Macau que estava no banco, apesar de estar lesionado. “O Lucas é expulso por mau aconselhamento do fiscal de linha. Viram o mesmo que eu vi, o Lucas não faz nada, levou dois pontapés… qual é o critério aqui para ser expulso? E quem olhar para o resumo, o meu banco protestou e entrou dentro de campo, mas o banco da Polícia entrou dentro de campo mas não foram expulsos, só do Sporting é que foram. Porque é que há este alarido todo com os jogos da Polícia? É sempre a Polícia”, lamentou o treinador Pedro Lopes, em declarações ao PONTO FINAL, depois da partida.

Até ao final do jogo houve ainda mais uma expulsão para um jogador da equipa da PSP, por acumulação de amarelos, numa partida que foi interrompida algumas vezes por picardias entre os jogadores após lances mais duros. “Na segunda parte deixou de haver futebol a partir dos 32, 33 minutos, em que começaram a dar porrada em tudo o que era homem de verde-e-branco, o que não é normal”, prosseguiu o técnico leonino.

José Reis, por sua vez, acusou o adversário de ter “um historial de violência gratuita” nos relvados de Macau, lamentando a “caça aberta” aos jogadores do Sporting ao longo da partida. “Tudo isto com a continuada e habitual conivência dos árbitros, porque só assim se justifica que eles [equipa da PSP] tenham este sentimento de impunidade sabendo que os árbitros nada vão fazer, e que não vai haver punições não só em campo, como fora de campo, e portanto continuam nesta conduta absolutamente miserável”, acrescentou o director do Sporting de Macau, que promete reagir com nova queixa à Associação de Futebol de Macau. “O Sporting vai, uma vez mais, fazer uma exposição. Vamos tentar suportar essa exposição com imagens, todos os lances creio eu foram filmados. Todos vão ver, mais tarde ou mais cedo, o que aconteceu aqui, e todos vão ficar com uma certeza, tivemos a Polícia à solta, em grande selvageria, à caça do adversário. Hoje [ontem] foi o Sporting, podia ter sido outro qualquer”, concluiu o dirigente dos ‘leões’ em declarações a este jornal.

O PONTO FINAL ouviu também o treinador da PSP, que desvalorizou as acusações dos ‘leões’, acusando ainda o adversário de insultos. “Os dois clubes são fortes, parece uma luta mas é só jogar à bola. Os jogadores do Sporting falam muitos palavrões. É um jogo de futebol, não é uma luta. O lateral direito do Sporting fez muitos insultos, não se deve fazer isso num jogo de futebol”, disse Cheng Chon Man.