Sete mil pessoas juntam-se a pais de crianças com necessidades educativas especiais para aumentar o subsídio de invalidez

A Associação Promotora para Alunos com Necessidades de Educação Especial de Macau entregou ontem uma petição ao Governo a pedir o aumento do subsídio de invalidez. Os pais ouvidos pelo PONTO FINAL afirmam que o montante não chega nem para cobrir os custos destas famílias com os tratamentos de terapia.

Catarina Vila Nova

Uma petição com mais de sete mil assinaturas foi ontem entregue na sede do Governo pela Associação Promotora para Alunos com Necessidades de Educação Especial de Macau a pedir o aumento do subsídio de invalidez. Os pais com quem o PONTO FINAL falou dizem que o valor actualmente atribuído pelo Governo – oito mil patacas anuais – não é suficiente para apoiar estas famílias que, em média, gastam mais de 30 mil patacas por ano em serviços de terapia. Pedem, por isso, que o subsídio de invalidez acompanhe o aumento da taxa da inflação ou, se possível, que o montante duplique.

Rachel Chang, um dos 500 membros que compõem a associação, fundada em Novembro do ano passado, disse ao PONTO FINAL estar à espera de fisioterapia para o seu filho há mais de dois anos. O rapaz, diagnosticado com autismo aos três anos, tem hoje nove anos e, por o seu caso ser considerado grave, recebe o subsídio de invalidez especial, o que corresponde a 16 mil patacas anuais. Rachel, que está em casa como cuidadora do filho, compara os montantes atribuídos pelo Governo de Macau com os de Hong Kong: na vizinha região, o subsídio atribuído a estas famílias é cerca de 20 mil dólares de Hong Kong, valor que aumenta para o dobro nos casos mais graves.

Ainda assim, mesmo que Macau equiparasse estes números, “não seria suficiente”, diz Rachel Chang. Isto porque, segundo números fornecidos pela Associação Promotora para Alunos com Necessidades de Educação Especial de Macau, uma família gasta, em média, mais de 30 mil patacas anuais em serviços de terapia. Por exemplo, uma consulta de terapia da fala de 40 minutos custa 600 patacas o que, por mês, corresponde a 2.400 patacas, e, ao final de um ano, a 31.200 patacas.

A falta de terapeutas é, de resto, outro problema para estas famílias. Os números avançados pela Associação Promotora para Alunos com Necessidades de Educação Especial de Macau, que cita dados oficiais, dão conta actualmente de 30 terapeutas da fala, 85 terapeutas ocupacionais e 120 fisioterapeutas. Em Macau, no ano lectivo de 2016/2017, estavam identificados 1.841 estudantes com necessidades educativas especiais, indica também a associação.

O subsídio de invalidez é atribuído aos residentes permanentes da RAEM que tenham passado na avaliação do Cartão de Registo de Avaliação da Deficiência. O apoio é concedido anualmente, numa única prestação, no valor de oito mil patacas (subsídio de invalidez normal) ou de 16 mil patacas (subsídio de invalidez especial). O último ajustamento foi em Junho de 2016, para estes montantes, o que correspondeu a um aumento de 6,67%. Desde 2013 que o subsídio de invalidez tinha vindo a ser aumentado, primeiro de seis mil para 6.600 patacas, em 2014, e novamente em 2015 para 7.500, mantendo-se inalterado desde 2016.

Para além do subsídio de invalidez, o Governo prometeu também a criação de um apoio financeiro para quem tem ao seu cuidado idosos, doentes incapacitados ou crianças com necessidades educativas especiais. A promessa foi deixada em Novembro do ano passado por Celeste Vong, presidente do Instituto de Acção Social, que explicou, na altura, que este apoio estava já contemplado nos planos a 10 anos do Governo para as áreas da reabilitação e dos serviços de apoio a idosos. Em Julho último, a dirigente disse esperar que o estudo sobre a criação do subsídio para cuidadores fosse concluído ainda este ano, prevendo que todos os trabalhos estivessem concluídos no primeiro semestre de 2019.