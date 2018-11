Grande Prémio vai gerar mais trânsito do que no ano passado

Foram ontem anunciadas as medidas de tráfego que serão aplicadas pelas autoridades aquando da realização do Grande Prémio de Macau. Algumas vias começam a ser encerradas ao trânsito já a partir do dia 12 de Novembro e haverá um aumento do número dos portões de barreira. As autoridades acreditam que este ano haverá mais trânsito e pedem “paciência”.

André Vinagre

O Grande Prémio de Macau começa no dia 15 de Novembro, mas barreiras vão começar a ser encerradas já a partir da próxima segunda-feira, anunciaram ontem as autoridades na conferência de imprensa sobre as medidas de tráfego a aplicar durante o evento. Na segunda-feira, pelas 15 horas, serão encerradas as barreiras da entrada e saída do edifício World Trade Center, a saída da garagem do hotel Grand Lapa, ambas na Avenida da Amizade, e ainda a do depósito de pólvora, na Estrada de Cacilhas, a saída da garagem do Museu das Comunicações e a saída da Companhia das Águas de Macau. Na terça-feira, às 10 horas, encerra o portão da entrada das garagens do edifício Jubilee Court, e às 15 horas é a vez da garagem da Autoridade Monetária de Macau, da Rua Nagasaki até à intersecção da Avenida da Amizade e também da entrada junto ao Museu das Comunicações. Na quarta-feira às 10 horas encerra a barreira da Ponte da amizade em direcção a Macau.

Os trabalhos de desmontagem das barreiras metálicas terão início logo após o final do Grande Prémio. Entre as 18h30 de dia 18 e as 5 horas do dia 19, far-se-á a abertura de todos os portões metálicos e a desmontagem das barreiras metálicas nas entradas dos hotéis e das garagens residenciais. Pelas 8 horas desse dia, vai fazer-se a desmontagem dos portões metálicos. Entre o dia 19 e o dia 24 está previsto que se faça a desmontagem das barreiras metálicas desde a Avenida da Amizade até à Curva do Reservatório; entre 22 e 29 é a vez da desmontagem das barreiras metálicas desde a Rua dos Pescadores à Curva do Reservatório e entre 24 e 29 serão desmontadas as barreiras metálicas no troço inferior da Colina da Guia. Dia 29 de Novembro, portanto, prevê-se que estejam terminados todos os trabalhos de desmontagem.

Chiang Ngoc Vai, subdirector da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), apelou a que os cidadãos minimizem a utilização do automóvel durante estes dias e confessou que, com a entrada em funcionamento da nova Ponte Hong Kong – Macau – Zhuhai, é provável que este ano haja mais trânsito do que no ano passado. “Pedimos que tenham paciência”, disse.

Na conferência de imprensa, o coordenador da subcomissão de infra-estruturas da Comissão do Grande Prémio, Diamantino Torrado, adiantou ainda que este ano o circuito terá 146 portões de barreiras metálicas, mais duas do que no ano passado. Haverá ainda sinalização LED e painéis de informação nas entradas e saídas da Avenida da Amizade para informar sobre as alterações de trânsito. Foram também construídos passadiços temporários para peões entre o Hotel Lisboa e o viaduto São Francisco e plataformas para pessoas com mobilidade reduzida na bancada do reservatório e na bancada da curva Lisboa. Medidas, estas, que têm como objectivo “facilitar a mobilidade” durante o Grande Prémio.

“Quaisquer infracções podem causar grandes problemas na via”, disse Lao Sio Hap, subintendente do Departamento de Trânsito da CPSP, acrescentando que entre os dias 15 e 18 os agentes “vão aplicar rigorosamente a lei”. Lao Sio Hap recordou que no ano passado durante o evento, foram registadas 11 mil infracções de trânsito. Mok Soi Tun, chefe da Divisão de Coordenação dos Serviços de Tráfego, deixou um apelo: “Pedimos aos cidadãos que andem mais a pé e de transportes públicos”.