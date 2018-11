Formação em vez de multas, pedem taxistas

A 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa esteve ontem reunida com os representantes de um grupo de taxistas para ouvir o sector em relação à proposta de alteração da lei do transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer. Nesta reunião, os taxistas mostraram-se favoráveis à gravação de som e imagem dentro dos carros para resolver litígios e pediram a substituição das multas por suspensões com formação.

TEXTO: André Vinagre

Em caso de infracção, os taxistas preferem que lhes seja aplicada uma suspensão e ter formação em “línguas, cortesia e boas maneiras, para exercerem melhor as suas funções” do que a aplicação de uma multa, revelou Vong Hin Fai, presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, depois de duas horas de reunião com representantes do sector, que apresentaram aos deputados as suas opiniões e preocupações relativamente à proposta de alteração da lei do “regime jurídico do transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer”. Para os taxistas, o Governo “não deve recorrer sempre às multas”, por isso, pedem que, em caso de infracção, haja uma suspensão para que o motorista em causa faça as ditas formações profissionais em vez das multas. Os taxistas pedem ainda que seja o Governo a ter a iniciativa de promover estas formações. Depois de a comissão ter conseguido a aprovação do Governo para reduzir as multas a aplicar aos taxistas, Vong Hin Fai revelou que nesta reunião este tema não foi abordado e que os taxistas apenas disseram que, “com as multas, não se resolvem os problemas”.

Nesta reunião, os taxistas também se mostraram favoráveis à recolha de imagem além da captação do som. Recorde-se que o Governo já tinha referido, que “a gravação sonora já é suficiente para o tratamento de casos que se venham a registar no futuro de litígios ou conflitos entre o condutor e passageiros”, mas agora os motoristas de táxi também se revelam a favor da gravação vídeo, já que “a gravação sonora pode não ser suficiente” em casos de conflito, disseram os representantes dos taxistas, citados pelo presidente da comissão. “Som e imagem é melhor e esta comissão tem a mesma opinião. É o modelo mais seguro para prova”, disse Vong Hin Fai.

CONTRATAÇÃO DE NÃO-RESIDENTES PREOCUPA O SECTOR

Os taxistas também mostraram preocupação com o futuro modelo de exploração da actividade dos táxis proposto pelo Governo, que diz que apenas empresas poderão candidatar-se a licenças. Os taxistas “não estão contra, mas estão preocupados”, disse Vong Hin Fai. “Com o modelo de exploração empresarial, os taxistas estão preocupados que a possível falta de mão-de-obra no futuro possa fazer com que se vá contratar taxistas não-residentes. [Para os taxistas] A contratação deve ser feita através da formação”. “Neste momento, a política para os táxis é de não contratação de não-residentes. É isso que está em vigor. Os taxistas temem que haja uma importação de não-residentes”, explicou o deputado presidente da comissão.

Este grupo, que já tinha apresentado uma petição a esta comissão no passado mês de Junho que pedia, por exemplo, o aumento da bandeirada para as 29 patacas, aproveitou a reunião com a comissão para se queixar das condições de trabalho dos motoristas. “Uma das maiores preocupações dos taxistas são as linhas contínuas amarelas, que não permitem que os condutores que trabalham 12 horas por dia possam estacionar e descansar”, disse Vong Hin Fai, acrescentando que os taxistas são obrigados a ir à casa-de-banho nas bombas de gasolina, já que não existem espaços para indicados para os profissionais do sector. O presidente da comissão adiantou ainda que o Governo já se tinha comprometido a criar mais lugares de estacionamento para que os taxistas possam descansar, sem avançar mais pormenores.

A comissão ouviu ainda a sugestão do sector de criar um mecanismo interno para apurar os factos em casos de infracções dos taxistas, mas Vong Hin Fai explicou que o Governo “insistiu na sua proposta inicial porque achou que os interessados devem recorrer aos tribunais”.

Numa reunião desta comissão, na semana passada, foi aprovado que os agentes da polícia que não estejam identificados e de serviço deixam de poder usar o seu posto para deduzir acusação em caso de serem vítimas de uma infracção de um taxista, ainda que continuem investidos de autoridade pública, o que permite que os agentes possam chamar um colega em serviço para tomar conta da ocorrência. Ainda assim, os taxistas manifestaram-se receosos com o facto de este “poder excessivo” poder fazer com que se perca tempo de trabalho enquanto o agente chama o colega. “Isto porque um passageiro normal não tem autoridade pública e não pode fazer com que o veículo fique à espera da autoridade ou exigir que vá com ele até à esquadra”, explicou Vong Hin Fai.

A proposta de lei já está na recta final, mas ainda não está terminada. “Até ao fim do ano deve terminar a apreciação. Ainda vamos ouvir mais representantes”, disse o presidente da 3.ª comissão, adiantando que vão receber outros representantes de associações na próxima quinta e sexta-feira.