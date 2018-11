Multa de 10 milhões de patacas para a Surf Hong

A Surf Hong, empresa gestora dos nadadores-salvadores, vai ter de pagar uma multa de 10 milhões de patacas, valor que poderá aumentar já que as contas não estão ainda finalizadas. Segundo a Rádio Macau, que cita o presidente do Instituto do Desporto, Pun Weng Kun, a penalização será comunicada em breve à empresa responsável pela prestação de serviços de salvamento nas piscinas do território por concurso público.

A 20 de Agosto, recorde-se, os 24 nadadores-salvadores que trabalham para a Surf Hong, acompanhados pelo deputado Sulu Sou, deram conta do tratamento injusto imposto pela empresa, que incluía as excessivas horas de trabalho a que estavam sujeitos, a ausência de férias, ausência de folgas e de seguro para acidentes de trabalho. Além disso, os trabalhadores denunciaram também que tinham sido forçados a assinar acordos para trabalhar horas extra sem serem pagos. A greve durou três dias. Os nadadores-salvadores reuniram posteriormente com representantes da empresa, com o Instituto do Desporto e com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e acabaram por voltar ao trabalho nas piscinas enquanto o caso estava a ser investigado pelas autoridades responsáveis.