“Luna Cheong”, de Zhang Yijun, vence prémio fundação oriente para as artes plásticas

“Luna Cheong”, uma escultura em madeira de uma rapariga, de Zhang Yi Jun, foi anunciada no passado sábado como a peça vencedora deste ano do Prémio Fundação Oriente para as Artes Plásticas. “A peça, embora seja de uma recém-licenciada, é uma peça que é, de certa forma, perturbante, porque a rapariga parece que está viva. É uma peça bastante bem feita do ponto de vista técnico, mas naturalmente que tem ainda algumas imperfeições de uma pessoa que está a começar a sua carreira artística, mas o nosso prémio também foi criado precisamente para isso”, disse Ana Paula Cleto, delegada em Macau da Fundação Oriente, em declarações ao PONTO FINAL. Zhang Yi Jun, recém-licenciada do curso de Artes do Instituto Politécnico de Macau, irá partir para uma residência artística de um mês em Lisboa que irá culminar com uma exposição individual na galeria Arte Periférica, no Centro Cultural de Belém. “O que acontece muito em Macau é que, como o mercado de arte não é muito grande, eles [artistas] muitas vezes acabam por ter que ter outras profissões para sobreviver e, muitas vezes, não desenvolvem o trabalho como seria desejável. Quando criámos este prémio foi precisamente para os incentivar, para que eles pudessem ter outra visão da arte que se faz no mundo e que isso constituísse um estímulo para eles continuarem o seu trabalho”, afirmou Ana Paula Cleto. C.V.N.

