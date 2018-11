IPM inicia cooperação com Universidade Zambeze de Moçambique

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) vai dar início a uma cooperação com a Universidade Zambeze, a terceira maior universidade pública de Moçambique, indicou a instituição local em comunicado. A formação do corpo docente é uma das prioridades apontadas por Nobre Roque dos Santos, reitor da Universidade Zambeze, que actualmente conta com cerca de oito mil alunos. Os países mais procurados por alunos moçambicanos para realizar programas de intercâmbio ao nível de licenciatura, de acordo com o académico, citado pela nota do IPM, são Portugal, China e Argélia, enquanto que Portugal, Estados Unidos, Inglaterra e África do Sul figuram entre os países mais procurados para estudos de pós-graduação. Rosa Bizarro, professora responsável pela criação do primeiro doutoramento da Escola Superior de Línguas e Tradução do IPM, referiu que o instituto está dotado de um corpo docente “em número e qualidade muito elevados, sendo possível que possa alargar a formação pós-graduada aos doutoramentos e colaborar, ainda mais, na formação de professores de outros instituições, incluindo da formação complementar de docentes da Universidade Zambeze”, pode ler-se na mesma nota.

