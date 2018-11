Identidade em destaque, em ciclo de palestras na UM

Cinco especialistas das áreas da tradução e antropologia vão estar hoje na Universidade de Macau para a série de palestras intitulada “Identidades em Interacção: perspectivas multidisciplinares”. A tradução e a identidade são os temas em destaque no evento que se realiza na Faculdade de Artes e Humanidades.

TEXTO: André Vinagre

“Identidades em Interacção: perspectivas multidisciplinares” é o nome do simpósio que acontece hoje na Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de Macau (UM) e que tem como objectivo trazer à discussão as questões de identidade lusófona e asiática. O evento é organizado pelo Centro de Investigação de Estudos Luso-Asiáticos (CIELA) e as cinco palestras vão desde temas como a tradução de poemas de Fernando Pessoa até à língua, cultura e identidade macaense na tradução. Zhang Weimin, Tiago Nabais, Pralom Boonrussamee, Linda Rika Naito e Marisa Gaspar são os oradores.

“Temos essencialmente três palestrantes que vão falar sobre temas muito ligados ao trabalho literário, outra que vai falar sobre a tradução virada para a área da antropologia, da tradução em termos culturais e como é que se traduzem questões relacionadas com a cultura macaense em específico para o público japonês. E depois a palestra final, pela antropóloga Marisa Gaspar, que tem feito muito trabalho sobre a comunidade macaense na área da gastronomia como foco de identidade”, descreve o professor Mário Pinharanda Nunes, docente do Departamento de Português da UM, acrescentando que “a ideia por trás destes cinco convidados foi diversificar a sua origem e trazer pessoas que tenham estudos e que trabalhem com o português e o chinês, mas sem limitar só ao português e ao chinês”.

“Daí termos o professor Zhang Weimin, que desde 2008 trabalha com o Museu do Oriente em Lisboa, e que tem experiência na tradução entre português e chinês, essencialmente de Camões, tem traduzido muita poesia e sonetos camonianos e actualmente trabalha com a obra de Fernando Pessoa”, apresenta o docente da UM. A palestra de Zhang Weimin tem, precisamente, como título “Discussão sobre a compreensão e tradução de poemas de Fernando Pessoa”. Tiago Nabais vai falar sobre a “Tradução de literatura chinesa contemporânea – desafios e estratégias”; o português, que lecciona na Beijing Normal University, contará a sua experiência de traduzir poetas chineses para português. A tailandesa Pralom Boonrussamee, que concluiu o doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, comparando Sophia de Mello Breyner com Cecília Meireles relativamente à literatura infantil, trará o tema da tradução do português para o tailandês sob o título “Da prática à teoria: a consciência de um tradutor”.

“Ainda nesta perspectiva de nos alargarmos para fora de Macau, mas mantendo-nos na Ásia, com as questões da tradução do português para outras línguas asiáticas, vem também a Linda Rika Naito”, diz Mário Pinharanda Nunes. A autora tem trabalhado na tradução de livros sobre os macaenses para japonês e também escreveu um livro em japonês sobre a literatura macaense e, portanto, “é nesse sentido que ela vem partilhar a sua experiência de como é traduzir a cultura macaense para japonês”, explica o docente. A última palestra, da antropóloga Marisa Gaspar, tem como título “Patrimonializando identidades: a (re)invenção cultural dos macaenses” e pretende explorar os símbolos da cultura macaense, da culinária à língua.

O simpósio que acontece hoje é já o culminar de várias iniciativas que aconteceram durante este semestre: “Chama-se [série] interdisciplinar porque vem no final de várias iniciativas que fizemos este semestre viradas para os alunos, nomeadamente passámos o documentário do Carlos Fraga sobre os macaenses, “Macaenses em Macau – Renovando a Identidade”, e tivemos o Carlos Nicolau Antunes, da Escola Profissional de Teatro de Cascais, que durante uma semana desenvolveu oficinas de dicção e eloquência, criatividade para os nossos alunos de língua portuguesa”.

Para além deste simpósio, no programa haverá ainda espaço para três oficinas de expressão oral para estudantes das licenciaturas e pós-graduação do Departamento de Português, uma aula de pós-graduação para alunos de mestrado e doutoramento em estudos literários e de tradução portuguesa dada pelo professor Zhang Weimin, e uma sessão de partilha com estudantes da licenciatura sobre estudar em Portugal.