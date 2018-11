Fundação Oriente e IC assinam protocolo de cooperação nas áreas de investigação e exposições

A investigação e a publicação conjunta de estudos vão ser as primeiras áreas de cooperação na sequência da assinatura do protocolo entre a Fundação Oriente e o Instituto Cultural, revelou ao PONTO FINAL Ana Paula Cleto. A delegada em Macau da Fundação Oriente disse também que a realização em Portugal de exposições de artistas locais poderá ser um dos próximos passos.

TEXTO: Catarina Vila Nova

A Fundação Oriente e o Instituto Cultural (IC), assinaram, na passada quinta-feira, um protocolo de cooperação que incide, principalmente, nas áreas museológica, de exposições, de investigação e de publicação de estudos. Ao PONTO FINAL, Ana Paula Cleto, delegada em Macau da instituição com sede em Lisboa, sublinhou que o acordo vai representar “uma cooperação mais estreita” entre os dois organismos. Para já ainda não estão pensados projectos em concreto, mas Ana Paula Cleto diz que uma das possibilidades é a organização de exposições de artistas de Macau em Portugal e, no imediato, a cooperação vai seguir “o caminho da investigação e da publicação conjunta de estudos”.

A assinatura do protocolo com o IC era uma vontade da Fundação Oriente há quase 20 anos, ou seja, desde a transferência de soberania, confessou Carlos Monjardino, presidente da instituição com sede em Lisboa, em declarações à Rádio Macau. Contudo, Monjardino não soube explicar o porquê de, só agora, o protocolo ter sido assinado. “Não sei responder. Foi-se adiando, um ano após outro. Este ano, por qualquer razão, os astros estavam mais favoráveis e assinámos”, afirmou o presidente da Fundação Oriente, à margem da assinatura do acordo, que aconteceu na Casa do Mandarim.

Já Ana Paula Cleto aponta que “alterações nas estruturas das instituições” possam ter contribuído para a demora. “Às vezes também há alterações nas estruturas das instituições e, talvez por isso, o protocolo não se tenha concretizado antes. Era um desejo muito antigo, finalmente pôde ser concretizado. Ficamos muito contentes com a possibilidade de uma colaboração mais estreita com o Instituto Cultural”, apontou a delegada, sublinhando o contacto estreito que a Fundação Oriente tem mantido com o IC nos últimos anos. “Nós sempre estivemos em contacto com o Instituto Cultural. Sempre que o doutor Monjardino vinha cá nós fazíamos sempre uma visita de cortesia e, nas primeiras visitas de cortesia que começamos a fazer, começou-se a falar da assinatura do protocolo. Era já um projecto anterior e a vontade da nossa parte continuou presente”, afirmou Ana Paula Cleto.

Sobre a assinatura do protocolo, a delegada em Macau da Fundação Oriente refere que vai representar “uma cooperação mais estreita no sentido de organizarmos eventos, espectáculos, exposições conjuntas e, acima de tudo, muito na vertente da colaboração entre o Instituto Cultural através dos seus museus e o Museu do Oriente”. “Penso que também haverá o caminho da investigação e da publicação conjunta de estudos. É por aí que nós vamos começar a trabalhar”, acrescentou. E que projectos estão já a ser pensados? “O protocolo acabou de ser assinado e, para já, não tenho conhecimento que haja já um projecto concreto, mas penso que já se falou na possível organização de exposições de artistas de Macau em Portugal”, revelou Cleto.

Em comunicado, o IC detalhou que o âmbito da cooperação inclui “o intercâmbio de informação e colaboração na promoção e divulgação mútuas das acções de ambas as partes, na RAEM e em Portugal; actividades conjuntas de investigação e actividades de cooperação e de co-edição de estudos; reforço da articulação entre os museus e realização conjunta de exposições, espectáculos e participação e organização de conferências, colóquios e cursos de formação”.