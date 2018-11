Casinos com um aumento de 2,6% das receitas em Outubro

Os casinos de Macau fecharam o mês de Outubro com receitas de 27.328 milhões de patacas, mais 2,6% do que no período homólogo de 2017. Em Outubro do ano passado, as receitas dos casinos tinham sido de 26.633 milhões de patacas, de acordo com os dados publicados na página online da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ). Em relação ao mês de Setembro, as receitas dos casinos em Outubro deste ano subiram cerca de 5.376 milhões de patacas. As receitas brutas acumuladas nos dez primeiros meses do ano totalizaram 251.383 milhões de patacas, um aumento de 14,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados oficiais. Antes, as receitas dos casinos de Macau registaram perdas em três anos consecutivos: -3,3%, em 2016, -34,3% em 2015 e -2,6% em 2014.

