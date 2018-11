Terminal das Portas do Cerco em funcionamento antes do Natal, garante Rosário

O terminal subterrâneo de transportes públicos das Portas do Cerco vai começar a funcionar a meio-gás a partir do Natal e em pleno a partir do Ano Novo Chinês. A garantia foi deixada ontem por Raimundo do Rosário, na Assembleia Legislativa, durante o debate solicitado por Sulu Sou há mais de um ano, em que o deputado pediu explicações sobre a reabilitação das instalações que sofreram inundações depois da passagem do tufão Hato.

André Vinagre

“Antes do Natal devemos abrir novamente o terminal [subterrâneo de transportes públicos das Portas do Cerco]. Pode ainda haver algumas pequenas obras a concluir, mas, assim sendo, vai entrar em funcionamento em pleno no Ano Novo Chinês”, referiu o secretário para os Transportes e Obras Públicas durante o debate requerido pelo deputado Sulu Sou. No fim da sessão plenária, Raimundo do Rosário confirmou: “No Natal devemos abrir”. Primeiro a meio-gás e depois do Ano Novo Chinês em pleno. “Como em todas as infra-estruturas, quando começam em funcionamento, haverá sempre coisinhas para acertar e, como disse no plenário, no Ano novo Chinês vem muita gente e vamos aproveitar esse período entre o Natal e o Ano Novo Chinês para acertar aquelas pequenas coisas de modo a que nessa altura o terminal já esteja a funcionar normalmente e em pleno”, disse o governante depois da sessão. “O senhor secretário vai dar-nos um presente de Natal, estou muito satisfeito”, disse o deputado Si Ka Lon no plenário.

Já no passado mês de Setembro, Lam In San, director da Direcção para os Assuntos de Tráfego (DSAT), tinha adiantado que este terminal deveria voltar a funcionar até ao final deste ano. “Esperamos que até ao final deste ano já existam condições para incluir certas carreiras neste terminal e que, até ao Ano Novo Chinês, existam melhores condições para incluir ainda mais carreiras”, disse na altura o responsável.

Questionado por Sulu Sou acerca do orçamento total do projecto, Raimundo do Rosário esclareceu que o custo da obra foi estimado em 141 milhões de patacas: “Para as pequenas obras foi um milhão [de patacas], para as obras de meia escala foram 20 milhões e para as obras de grande escala 120 milhões.

Recorde-se que, depois da passagem do tufão Hato por Macau, em Agosto de 2017, o terminal subterrâneo das Portas do Cerco ficou inundado, impedindo a sua utilização. Na altura, a DSAT desviou 24 carreiras de autocarros que antes se serviam desse terminal para a Praça Ferreira do Amaral, para a Avenida de Artur Tamagnini Barbosa, para a Rua Central de Toi San, para o parque Municipal Sun Yat-Sen e para o bairro Iao Hon. Agora, com a reentrada em funcionamento do terminal das Portas do Cerco, ainda não é certo quais as carreiras que irão regressar. “Ainda não sabemos quantas carreiras vão regressar ao terminal, ainda estamos a discutir com as empresas”, referiu Raimundo do Rosário, acrescentando que ainda é cedo para dizer quais as que vão regressar: “Temos de respeitar o conselho consultivo para os assuntos de tráfego. Em primeiro lugar temos de colher as opiniões de todas as partes”. “Temos enfrentado muitas dificuldades, os cidadãos querem que todas as carreiras voltem para o terminal, mas o Governo tem de ser cauteloso”, acrescentou Lam In San durante o debate.

Sulu Sou, Angela Leong e Ho Ion Sang questionaram ainda o Executivo acerca do futuro centro modal de transportes, que deverá ser construído nesta zona, envolvendo o Campo dos Operários e o terreno onde está a Unidade Táctica de Intervenção da Polícia (UTIP), um plano do Governo de há seis anos. O secretário não adiantou mais pormenores, disse apenas que as autoridades estão a trabalhar num novo planeamento e que o plano de 2012 servirá apenas como referência. Sobre este tema, Raimundo do Rosário pediu “paciência” aos deputados e ressalvou que já foi iniciado um planeamento para a construção da nova sede do UTIP em Pac On.

Sulu Sou já tinha pedido este debate em Outubro do ano passado, numa altura em que o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas apontava o quarto trimestre de 2019 para a conclusão da empreitada. Raimundo do Rosário explicou o porquê da entrada em funcionamento antes do previsto: “Alterámos a lei sobre o ruído. O Chefe do Executivo autorizou a dispensa da aplicação da lei do ruído, por isso o horário das obras foi alargado”.

Na nota justificativa para solicitar este debate, o pró-democrata recordava que “ao longo de 13 anos, gastaram-se, sem qualquer resultado, dezenas de milhões de patacas nas obras de reparação do terminal das Portas do Cerco, o que é inaceitável”. A intervenção em curso é a 6.ª desde 2004. Sulu Sou dizia, na altura, que o Governo deveria ter posto termo ao projecto em curso. Agora, o parlamentar disse esperar que esta intervenção fosse diferente das outras cinco, referindo que “só quando surgem os problemas é que há intervenção”. “Parece que se está a jogar ‘Sim City’”, concluiu o deputado.