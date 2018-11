Aplicação móvel para emergências estreia-se com tufão Yutu

O Governo anunciou ontem o lançamento de uma aplicação móvel dedicada a situações de emergência que faz a estreia com a aproximação do tufão Yutu, no qual as autoridades já içaram o sinal 1 de tempestade tropical. A aplicação móvel “GeoGuide para emergências” permite a população obter informações sobre a previsão de inundação dos diferentes níveis de “Storm Surge” (maré de tempestade) através de um mapa na versão online e offline, anunciou a Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro (DSCC).

A “GeoGuide para emergências”, disponível também em português e inglês, é um projecto da DSCC com o apoio dos Serviços de Polícia Unitários e da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos. A ‘app’ integra previsões, localizações dos centros de acolhimento de emergência, linhas de emergência, e guia de prevenção de riscos/desastres, entre outras informações.

A passagem do tufão Yutu pelas Filipinas provocou a morte a pelo menos quatro pessoas e as equipas de resgate continuam as operações para encontrar sobreviventes entre a lama e os destroços. O Yutu tocou a terra na madrugada de terça-feira, com ventos que sopravam a 150 quilómetros por hora, com rajadas de até 210 quilómetros por hora e provocou danos materiais, como a queda de árvores e casas que perderam os telhados, além de forçar a retirada de milhares de pessoas.

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau (SMG) emitiram na terça-feira o sinal 1 de tempestade tropical. “Após a entrada no Mar do Sul da China, o Yutu enfraqueceu para um ciclone tropical severo (…) prevê-se que o Yutu desacelere a velocidade de movimentação e pouco a pouco tome um rumo para Norte e para a parte Nordeste do Mar do Sul da China”, apontaram os SMG numa nota divulgada ontem. Na madrugada de hoje existe uma probabilidade “moderada a relativamente alta” de o sinal 3 de tempestade tropical ser emitido.