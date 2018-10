Licença de ocupação do Edifício Bairro da Ilha Verde emitida “dentro de semanas”

Quinze dias após centena e meia de pessoas terem saído à rua para protestar contra mais de uma década à espera das habitações do Edifício Bairro da Ilha Verde, Raimundo do Rosário anunciou ontem a conclusão do projecto. Contudo, apesar de a licença de ocupação do empreendimento ser emitida “dentro de semanas”, o Governo continua sem saber quando vai entregar as primeiras chaves.

Catarina Vila Nova

A licença de ocupação do Edifício Bairro da Ilha Verde vai ser emitida “dentro de semanas”. Isto mesmo revelou ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas, na sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL), confirmando que o projecto “já está concluído”. Contudo, a data da entrega das primeiras chaves permanece uma incógnita, com Arnaldo Santos, presidente do Instituto de Habitação (IH), a explicar que tal está dependente da conclusão das formalidades das hipotecas. O mesmo responsável indicou ainda que as primeiras fracçōes dos edifícios Fai Ieng e Cheng Tou já começaram a ser distribuídas aos proprietários que pagaram as suas casas na totalidade.

Duas semanas após centena e meia de pessoas terem saído à rua em protesto contra os sucessivos atrasos do Governo em entregar as mais de duas mil fracçōes de habitação económica do Edifício Bairro da Ilha Verde, Raimundo do Rosário anunciou ontem a conclusão do empreendimento e a emissão da licença de ocupação “dentro de semanas”. O protesto de 14 de Outubro foi agendado na sequência de uma reunião entre alguns dos proprietários e o IH, durante a qual Arnaldo Santos foi incapaz de avançar com uma data para a entrega das primeiras chaves. Até ontem, a incerteza mantinha-se, com o presidente do IH a explicar que “só depois de concluídas as formalidades [das hipotecas] é que podemos distribuir as chaves”.

Melhores notícias foram anunciadas para os proprietários de fracçōes de habitação económica dos edifícios Fai Ieng e Cheng Tou, cujas licenças de utilização foram não só já emitidas pelas Obras Públicas, como alguns dos proprietários que pagaram as suas casas a pronto já receberam as chaves. Segundo detalhou Arnaldo Santos, metade das habitações já foram distribuídas a uma média diária de 100.

Em relação ao concurso de habitação social, que decorreu entre Novembro do ano passado e Fevereiro deste ano, Raimundo do Rosário anunciou que a lista provisória dos candidatos será conhecida ainda este ano e a definitiva no primeiro semestre de 2019. Sobre o concurso para a habitação económica, o governante mantém que será lançado ainda durante o seu mandato, que terminará no final do próximo ano. Hoje, o Conselho Executivo vai apresentar, em conferência de imprensa, a proposta de alteração à Lei da Habitação Económica, que deverá seguir de imediato para a Assembleia Legislativa, onde se encontra já a ser discutido o diploma relativo à habitação social.

Raimundo do Rosário defendeu ainda o trabalho do IH nos últimos três anos, ou seja, praticamente desde que Arnaldo Santos tomou posse como presidente, em Janeiro de 2016. “O IH é um departamento que tem vindo a registar melhorias nos últimos três anos. Todos os procedimentos têm sido acelerados”, afirmou o secretário.