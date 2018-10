Funcionários públicos não devem eleger Chefe do Executivo por motivos de “ética política”, defendem deputados

A questão da “ética política” foi o argumento apresentado por alguns deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa para que aos funcionários públicos não seja dado o direito de votar nas eleições do Chefe do Executivo. O grupo de trabalho esteve ontem reunido com o Governo para continuar a discussão da alteração à Lei Eleitoral do Chefe do Executivo.

Catarina Vila Nova

“Alguns deputados colocaram a questão da ética política, porque se for um funcionário público claro que vai apoiar o Governo e se eleger o Chefe do Executivo parece que não tem qualquer razão de ser porque parece que está a votar no seu patrão”. A afirmação é de Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), em declarações aos jornalistas após mais uma reunião para discutir na especialidade a proposta de alteração à Lei Eleitoral para o Chefe do Executivo. Segundo explicou o legislador, “um ou dois deputados” entendem existir um conflito de interesses se aos funcionários públicos for dada a possibilidade de votar na eleição do Chefe do Executivo.

Questionado quanto aos eventuais constrangimentos dos funcionários públicos terem direito a votar nas eleições do Chefe do Executivo, Chan Chak Mo explicou que “um ou dois deputados” levantaram a “questão da ética política”. “Se a pessoa for imparcial, então, independentemente de quem seja o patrão, ele pode escolher quem gosta, mas alguém considera que, mesmo que não saiba quem vai ser o candidato, como ele é o dirigente máximo do Governo e é o patrão, ele pode despedir o funcionário e pode afectar a decisão do funcionário”, considerou o deputado, acrescentando que, “logicamente, os deputados nomeados claro que vão eleger o patrão, a ideia é esta”.

Ao PONTO FINAL, Agnes Lam revelou ter sido uma das deputadas preocupadas com esta “questão ética”, confirmando que, a ela, se juntaram outros dois membros da comissão que a também académica não quis nomear. “O meu ponto de vista é que, se fores detentor de uma posição que é directamente nomeada pelo Chefe do Executivo, então estarás a utilizar o mesmo título para votar nas eleições o que, para mim, parece ser um problema”, explicou a deputada.

O actual Chefe do Executivo e “patrão” dos funcionários públicos encontra-se actualmente a cumprir o seu segundo e último mandato, pelo que não poderá recandidatar-se nas eleições do próximo ano. O líder do Governo é eleito através de uma Comissão Eleitoral composta por 400 membros que votam através de voto secreto.

O “problema” da ética política surgiu também durante a discussão do artigo que determina que “os representantes dos membros do órgão municipal abrangidos no 4º sector referido no Anexo I [da Lei Básica] são os representantes dos membros do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais e do Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais”. De acordo com Chan Chak Mo, o Governo respondeu que “isto não é uma novidade e os deputados nomeados da assembleia também podem votar no Chefe do Executivo”. “Mesmo que sejam membros do Conselho de Administração também são membros do IAM e, de acordo com o Anexo I da Lei Básica, o Chefe do Executivo tem que ser eleito pelos membros da Comissão Eleitoral que abrange os membros do órgão municipal. Se não se considerar que os membros do Conselho de Administração são membros do órgão municipal isto está a violar a Lei Básica, portanto não podemos excluir estes membros de eleger o Chefe do Executivo”, apontou o Governo, segundo Chan Chak Mo.

Por esclarecer ficou quais os dois membros de Macau do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês que vão ficar de fora da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo, para dar lugar aos representantes dos membros do órgão municipal. Esta questão, disse Chan Chak Mo, será resolvida numa reunião técnica entre o Governo e os assessores da AL, após a qual o Executivo irá apresentar o novo texto de trabalho da proposta de lei.