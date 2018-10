FIC distribuiu 47 milhões por 21 projectos

Entre Janeiro e Outubro deste ano, o Fundo das Indústrias Culturais (FIC)aprovou 21 projectos, num total de 46 candidaturas recebidas, distribuindo 47 milhões de patacas, dos quais 35 milhões foram atribuídos em forma de empréstimos sem juros e 12 no pagamento de projectos. Também as lojas características de Macau receberam mais de seis milhões por parte do FIC.

André Vinagre

O Fundo das Indústrias Culturais (FIC) apresentou ontem os trabalhos desenvolvidos entre Janeiro e Outubro deste ano num lanche organizado na casa de chá Tai Long Feng, um dos espaços beneficiados pelo fundo. Nos primeiros dez meses de 2018, foram recebidas 46 candidaturas, das quais 21 foram aprovadas. No total, foram distribuídos 47 milhões de patacas, anunciou o presidente do conselho de administração do FIC, Leong Heng Teng. Destes 47 milhões, 35 milhões foram distribuídos na modalidade de empréstimos sem juros e 12 milhões como subsídio para o pagamento de projectos. Segundo a previsão do FIC, os projectos auxiliados podem atingir os 173 milhões de patacas, já que o fundo próprio das empresas poderá atingir os 126 milhões de patacas.

Das 21 candidaturas aprovadas, quatro foram para projectos na área dos media digital de software e jogos, três na área de exposições e espectáculos culturais de música e dança, e outras três no sector do design criativo de moda. O FIC aprovou também candidaturas de outras áreas, como o design comercial de marcas e os media digital de programas televisivos, por exemplo. Segundo os responsáveis pelo fundo, os projectos beneficiados este ano criaram, no total, 931 postos de trabalho. “A maioria dos postos de emprego, mais de 400, são na área do design criativo”, referiu Davina Chu, membro do conselho de administração do FIC. “Esses projectos no âmbito deste programa, apresentaram os seus planos no sentido de melhorar e aperfeiçoar o ambiente comercial e fazer decoração interna e ornamentos de fachada com ajuda dos designers locais. O FIC fez questão de convidar peritos do IPM para prestar apoio a estes restaurantes”, explicou a responsável.

Leong Heng Teng acrescentou que o projecto prevê que as lojas e os designers façam um projecto em conjunto e que tem como objectivo “promover a integração dos designers de Macau com as lojas comerciais”. Davina Chu disse ainda que um grande número das empresas apoiadas tem mais de 30 anos de funcionamento e há até algumas com mais de 50 anos. Em média, referiu Davina Chu, têm 19 anos de funcionamento. O FIC diz ainda que, entre Janeiro e Outubro, estava previsto que fossem restituídos 7,5 milhões das verbas de empréstimo sem juro. Devolvidos foram 7,25 milhões e nos restantes casos houve um pedido de prolongamento da devolução.

Sobre o programa específico de apoio financeiro para a criatividade cultural nos bairros comunitários, um novo programa para as lojas características, o FIC recebeu 42 candidaturas, tendo aprovado 23 projectos. Este plano financiou 11 empresas culturais e criativas, com um valor de apoio financeiro da parte do FIC de 6,3 milhões e ainda 2,2 milhões de apoio aos custos de design, que tem como objectivo impulsionar a integração entre os sectores de venda a retalho ou restauração em bairros comunitários, assim como a criatividade cultural.

Para o próximo ano, o organismo garante que vai dar “continuidade ao incentivo e ao fomento às empresas a candidatarem-se a apoio financeiro com os seus projectos culturais”, e anunciou ainda que vai lançar um programa específico de apoio financeiro às micro-empresas.