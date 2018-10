Oito mil “junkets” proibidos de entrar em casinos fora do horário de trabalho

Cerca de oito mil funcionários das empresas de promotores de jogo ficam também impedidos de entrar em casinos fora do seu horário de trabalho, anunciou ontem Ho Ion Sang, presidente da comissão que analisa a lei do condicionamento da entrada, do trabalho e do jogo nos casinos. Na totalidade são agora 54 mil, os trabalhadores do sector interditos aos espaços de jogo durante o horário de trabalho.

André Vinagre

Depois da reunião da 1.ª Comissão permanente da Assembleia Legislativa, para discussão da alteração à lei do condicionamento da entrada, do trabalho e do jogo nos casinos, Ho Ion Sang, presidente desta comissão, anunciou que a interdição dos funcionários do sector do jogo seria alargada a cerca de oito mil funcionários das empresas de promotores de jogo, os “junkets”. Estes oito mil “junkets” juntam-se, assim, aos cerca de 46 mil funcionários das concessionárias que estão impedidos de frequentar casinos nas suas horas vagas, perfazendo um total de 54 mil trabalhadores do sector que estão interditos.

A medida foi avançada depois de o Governo ter reunido com a “mais representativa associação” do sector, disse Ho Ion Sang, acrescentando que esta associação pedira critérios mais apertados nas interdições, já que “havia necessidade de regular e incluir os seus funcionários na interdição”. Os oito mil “junkets” agora abrangidos têm várias funções, nas mesas de jogo, casas de tesouraria e fiscalização, referiu o presidente da comissão. O deputado referiu ainda que estes oito mil são quase todos os funcionários do sector, mas disse não ter informação sobre o número total de “junkets” a operar em Macau.

Nesta comissão foi ainda discutido o artigo que fala da apreensão cautelar de fichas ou de outros benefícios dos jogos. O Governo aceitou uma sugestão dos deputados desta comissão para clarificar esta norma no que toca aos montantes a apreender a uma pessoa impedida de entrar no casino e que esteja a jogar, já que será difícil calcular quais os valores a apreender no caso de o jogador já ter ganho ou perdido o montante com que começou a jogar. Na versão original da proposta de alteração à lei, é dito apenas que “verificada a presença no casino de pessoa interdita de entrar ou de jogar e quando haja indícios da prática de jogo, o inspector da DICJ pode proceder à apreensão cautelar das fichas ou de outros benefícios dos jogos de fortuna ou azar de que seja detentor”. Ho Ion Sang confirmou que “na próxima reunião, o tema principal será a apreensão cautelar e o confisco”.

Segundo o Governo, esta lei tem como objectivo “contribuir para o reforço da capacidade de defesa dos profissionais do sector do jogo e prevenir que se tornem indivíduos afectados pelo distúrbio do vício do jogo, promovendo, deste modo, o desenvolvimento saudável do sector do jogo de Macau”. De acordo com dados do Instituto de Acção Social (IAS) facultados ao PONTO FINAL no passado mês de Agosto, entre 2011 e a primeira metade de 2018, 1.075 pessoas foram registadas no sistema centralizado de dependência de jogo do organismo. Destas, 279 eram trabalhadores do sector do jogo, o que corresponde a 29,1% do total.