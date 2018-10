Ódio, ressentimento, medo e esperança, na eleição de Jair Bolsonaro

Jair Messias Bolsonaro é o novo Presidente do Brasil. No domingo passado, os brasileiros confirmaram as intenções que já tinham mostrado na primeira volta e deram 55% dos votos ao militar na reserva, enquanto Fernando Haddad acabou com 45%. Olhando para os brasileiros em Hong Kong e Macau, a vitória de Bolsonaro é bem mais expressiva, com mais de 73% dos votos. Uma vitória que é fruto do ódio, do ressentimento, do medo, mas também da esperança, diz o politólogo Andrés Malamud.

André Vinagre

A noite do passado domingo confirmou o que já se acreditava ser certo: Jair Bolsonaro foi eleito Presidente do Brasil. Nos números globais, o polémico candidato que concorreu a estas eleições pelo Partido Social Liberal (PSL) deixou Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), a uma distância de mais de dez milhões de votos, o que se traduz numa percentagem de 55,1% contra 44,9%, respectivamente. No Consulado-Geral do Brasil em Hong Kong e Macau, o sufrágio foi ainda menos equilibrado: dos 306 votos recebidos nas urnas deste consulado brasileiro, 225 foram para Bolsonaro e 54 para Haddad, o que representa uma vitória na ordem dos 73,5% para o militar na reserva.

Para Andrés Malamud, politólogo, professor e investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a vitória do candidato do PSL explica-se pelo ódio, ressentimento, medo e pela esperança dos brasileiros. “Inicialmente houve ódio, ressentimento, medo, mas no fim da campanha, viu-se que também havia esperança”, disse ao PONTO FINAL, justificando que “no fim havia também esperança que chegava pela mudança no seu discurso, por aparecer ao lado dos grupos que tinha agredido, mas também porque a economia está a recuperar no Brasil e o PT era visto como culpado pela recessão”.

Na noite de domingo não houve surpresas. O especialista argentino que vive em Lisboa diz ainda que o resultado “já estava praticamente definido desde a primeira volta”, e usa o exemplo das presidenciais portuguesas de 1986 para mostrar o quão improvável era a vitória do candidato “petista” na segunda volta: “A diferença era tanta que era estimado pelos politólogos que havia apenas 4% de probabilidade de reverter o resultado, era muito improvável. Só tinha acontecido uma vez numa eleição em Portugal, em 1986, com uma diferença destas a ser revertida pelo segundo candidato, no caso, Mário Soares”.

E agora, o que espera o Brasil? “A curto prazo é esperada uma lua-de-mel, no longo prazo será mais difícil e vai depender de outras circunstâncias, sobretudo do que acontecer na Venezuela”. “A Venezuela está numa situação pré-explosiva e Bolsonaro pode aproveitar essa situação para aplicar a sua política de mão dura. Vai ter de entregar coisas no Congresso para poder passar as leis e ele tem uma super-minoria, quatro senadores em 81, e 50 e poucos deputados em 513. Vai ter de convencer outros a apoiá-lo. Poderá entregar ministérios, mas tem poucos, pode dar dinheiro, mas é ilegal. Vai ter de entregar políticas e símbolos, e ter mão dura contra uma ditadura que maltrata toda a gente pode ser uma boa maneira [de obter mais apoios]. Isto vem em qualquer manual de política, encontrar um inimigo externo para ter apoio doméstico”, explica Andrés Malamud. “[Bolsonaro] tem a vida complicada pela política, mas facilitada pela economia. Os mercados estão favoráveis e a economia está a melhorar. É difícil que a situação corra mal, excepto se ele cometer muitos erros, o que não é de espantar porque ele é novo nisto”, sublinha o investigador que vai participar hoje na conferência “O Brasil depois da eleição”, na Fundação Rui Cunha, pelas 19 horas.

O politólogo, especialista em assuntos da América Latina, diz mesmo que a democracia pode estar em causa. “Se ele não conseguir apoios, uma de duas: ou ele é destituído ou ele faz um auto-golpe. No primeiro caso, a democracia sobrevive, no segundo cai. Mas ele pode também fazer uma política como Trump, mantém as frases duras, mantém a agressividade, mas não viola as leis de maneira evidente e consegue governar no limite”.

Sobre as relações com a China, Andrés Malamud diz que “é previsível que ele tenha algum discurso político de afastamento, mas o afastamento económico é impossível”. Já com os restantes países lusófonos, o mais certo é as relações manterem-se: “Ele não é parvo e vai ter assessoramento nesse aspecto, nenhum desses países é contrário ao seu discurso”.

HÁ QUE ESPERAR PARA VER, DIZ O CÔNSUL-GERAL BRASILEIRO

Ao PONTO FINAL, Piragibe dos Santos Tarragô, cônsul-geral do Brasil em Hong Kong e Macau, também não ficou surpreendido pelos resultados do sufrágio. “Não houve surpresas. Ontem foi o segundo turno e no primeiro turno já havia uma indicação de que o segundo turno apresentaria este tipo de resultado e foi o que se confirmou. Esta diferença grande entre o primeiro e o segundo já se notava. Não foi surpresa”. Sobre o número de votantes brasileiros que residem em Hong Kong e Macau, o embaixador confirma que, dos cerca de 500 registados no Consulado-Geral, votaram 306, um número que fica aquém: “Esperávamos que viessem um pouco mais, mas mesmo assim, pelo que os funcionários mais antigos me contaram, desta vez houve um comparecimento maior nestas eleições, comparado com as eleições anteriores”. “É um bom sinal. É sinal de interesse. Estas eleições geraram mais interesse”, refere.

“O novo Presidente representa um pensamento distinto do que foram os Governos mais recentes no Brasil, tem uma visão mais centrada nos apoios ao mercado, ideias mais conservadoras do ponto de vista social”, considera Piragibe dos Santos Tarragô. Mas será este um melhor Presidente do que os anteriores? “Eu não posso dizer isso, eu sou um funcionário do Governo, não posso dizer. Não posso fazer essa avaliação”, responde.

Relativamente às relações entre o Brasil e a China, o embaixador diz que “ainda é muito cedo para dizer”. “Só agora é que o Presidente vai começar a definir a sua política de relações externas e só a partir de agora é que vamos poder ver melhor quais são as suas linhas básicas desta nova política e que impacto terá tanto nas relações do Brasil com a China, como especificamente com Macau e Hong Kong. Ainda é cedo, para já”, considera.

Reacções do mundo à eleição de Bolsonaro

De Portugal à China, os Chefes de Estado já trataram de felicitar Jair Bolsonaro pela sua eleição para o Palácio do Planalto. Numa nota publicada no portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa enviou uma mensagem de felicitações a Bolsonaro e recordou os “laços de fraternidade” entre Portugal e o Brasil. Também António Costa cumprimentou o novo Presidente em nome do Governo português. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Lu Kang, endereçou os parabéns a Bolsonaro e lembrou a “parceria estratégica abrangente” entre os dois países. Já Nicolás maduro, presidente da Venezuela, deu os parabéns ao povo brasileiro, sem se referir directamente a Bolsonaro: “O Governo Bolivariano aproveita a ocasião para exortar o novo Presidente eleito do Brasil a retomar, como países vizinhos, o caminho das relações diplomáticas de respeito, harmonia, progresso e integração regional, pelo bem-estar dos nossos povos”. “Até no Brasil, os cidadãos mandaram para casa a esquerda”, foi a mensagem deixada por Matteo Salvini, ministro do Interior e vice-primeiro-ministro de Itália, acrescentando que, com Bolsonaro, a união entre os dois países “será ainda mais forte”. Na noite das eleições, o próprio Bolsonaro revelou que também Donald Trump lhe tinha ligado para “desejar boa sorte”. Já a Comissão Europeia disse ontem esperar que o Presidente eleito “trabalhe para consolidar a democracia”, considerando que “o Brasil é um país democrático, com instituições sólidas”. A.V.