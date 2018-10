Grupo Sands com mais 2,2% de lucros no terceiro trimestre

O grupo Las Vegas Sands apresentou lucros de 699 milhões de dólares americanos no terceiro trimestre do ano, mais 2,2% que no período homólogo do ano passado, um resultado alavancado pelas operações em Macau. De acordo com um comunicado divulgado pelo grupo norte-americano, as receitas cresceram 6,7% no terceiro trimestre, para 3,37 mil milhões de dólares, em comparação com o mesmo período de 2017. As receitas do grupo subiram e continuam a ser alavancadas graças às operações em Macau, já que cerca de dois terços das receitas foram registadas no território.

Os casinos do grupo representaram 71,5% (2,41 milhões de dólares) das receitas totais do grupo, com Macau a representar 69% das receitas de jogo (1,67 mil milhões de dólares). O grupo norte-americano, que pagou dividendos de 0,75 dólares por acção aos accionistas, arrecadou do jogo em Macau nos meses de Julho a Setembro mais de 18 milhões de dólares por dia.

“As receitas líquidas dos casinos aumentaram em 143 milhões de dólares (…) e [isso] deveu-se principalmente a uma subida de 203 milhões de dólares em Macau” no terceiro trimestre do ano, comparando com o mesmo período de 2017, esclareceu o Las Vegas Sands em comunicado.

O casino com maiores ganhos do grupo foi o Venetian, com 689 milhões de dólares. O maior casino do mundo e o sétimo maior edifício do mundo em área útil, registou um aumento de 22,2% nas receitas de jogo, em comparação com o mesmo período em análise de 2017. Tanto nos Estados e em Singapura, as receitas de jogo diminuíram. Em Singapura, o casino Marina Bay Sands, registou, no terceiro trimestre, 532 milhões de dólares de receitas de jogo, menos 51 milhões de dólares que no período homólogo de 2017. Já nos EUA foram arrecadados 209 milhões de dólares, enquanto no mesmo período no ano passado, os casinos do grupo em Las Vegas tinham alcançado 218 milhões de dólares.