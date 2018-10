Governo não se compromete a criar comissão de actualização do salário mínimo

O Governo não se comprometeu com a criação de uma comissão própria para a actualização do valor do salário mínimo, defendido pelos deputados ontem em sessão plenária na Assembleia Legislativa (AL). O deputado Lei Chan U, numa interpelação oral, exigiu ao Governo o estabelecimento de um mecanismo de ajustamento do salário mínimo para os trabalhos de limpeza e de segurança na actividade de administração predial.

Odirector dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), Wong Chi Hong, explicou que o Governo procedeu à primeira revisão do valor do salario mínimo em 2017, ano em que decidiu manter o montante. Este ano, na reunião plenária da Comissão Executiva do Conselho de Concertação Social (CPCS), a 23 de Outubro, o Governo sugeriu aumentar o valor do salário mínimo estipulado na lei para 32 patacas por hora, 256 patacas por dia e 6.656 patacas por mês. “Em relação a este aumento para 32 patacas a parte laboral concordou, mas a parte patronal entende que com a actualização deste valor isto vai causar desarmonia para a sociedade, por isso, a parte patronal insiste em se opor à actualização do salário mínimo para 32 patacas por hora”, disse Wong Chi Hong.

No plenário da AL, Sulu Sou lamentou que Macau seja “das quatro regiões a mais rica, mas que em relação a esse tipo de orçamentos está sempre desactualizada”, acrescentando que “o Governo deve ter a sua posição e não pode contar meramente com o consenso do CPCS, porque é sempre difícil conseguir o acordo entre trabalhadores e patrões. O CPCS não deve continuar a ser um escudo, mas sim deve-se constituir uma comissão própria para a actualização do valor do salário mínimo”, salientou.

Ng Kuok Cheong defendeu que o Governo deve, também, pensar em desenvolver os trabalhos para generalizar este regime do salário mínimo a todas as profissões.A lei sobre o salário mínimo para os trabalhadores de limpeza e de segurança na actividade de administração predial, que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2016, estipula que o valor do salário mínimo seja revisto anualmente e que a primeira revisão ocorra um ano após a sua entrada em vigor.

Em matéria de inspecção do trabalho, a DSAL informou que, entre 2016 e 30 de Setembro de 2018, recebeu um total de 15 queixas sobre empregadores suspeitos de infracção à lei, envolvendo 20 trabalhadores e abrangendo matérias relacionadas com o salário e a compensação do trabalho extraordinário. Após investigação, verificou-se que não houve infracção em 12 queixas. Em duas queixas foi confirmado que o empregador não pagou a remuneração de base, mas que já pagou a diferença após acompanhamento da DSAL. Numa queixa envolvendo três trabalhadores, foi confirmada a infração, estando neste momento em processo de instrução de auto. C.A.