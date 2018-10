Semana do Design traz a Macau japonês Masaki Hanahara, da Shiseido

A presença do designer japonês Masaki Hanahara, director de arte da marca Shiseido, para uma palestra e mostra de trabalho, é um dos pontos altoS da Macau Design Week 2018, que arranca domingo, dia 4 de Novembro, e prolonga-se até ao domingo seguinte, no Centro de Design de Macau. James Chu, presidente da Associação dos Designers de Macau, explicou ao PONTO FINAL que a semana vai expôr também alguns dos trabalhos de design realizados localmente e premiados internacionalmente, para mostrar que o Macau também sabe fazer. Há ainda ‘workshops’ na loja da Apple, no Sands Cotai Central.

TEXTO: Cláudia Aranda

O convite ao designer japonês Masaki Hanahara, director de arte da marca de produtos de beleza Shiseido para uma palestra e uma exposição, é o ponto alto da Macau Design Week 2018, que arranca domingo, dia 4 de Novembro e prolonga-se até ao domingo seguinte, dia 11.

James Chu, presidente da Associação dos Designers de Macau, que organiza o evento desde há quatro anos, conta ao PONTO FINAL que a razão para trazer Masaki Hanahara é “óbvia”. “É jovem, talentoso, muito reputado, quisemos trazer alguém que conhecemos bem, apreciamos totalmente o seu trabalho, pensámos que ele podia trazer uma perspectiva do design totalmente diferente, especialmente em Macau onde não há muitas pessoas que conheçam o design japonês. Claro que vemos na televisão, há muitos produtos desenhados por designers japoneses, mas não sabemos o conceito, essa é também a razão porque o escolhemos para trazer a Macau”, explicou James Chu, que é também responsável pelo Centro de Design de Macau, o espaço criado pela ADM para promover o design no território.

Masaki Hanahara nasceu em 1979, em Fukuoka, no Japão, e ingressou na companhia Shiseido em 2005 como designer gráfico. Começou por assumir a direcção de arte da MAQuillAGE e da marca Global SHISEIDO. Nos últimos anos, o seu trabalho transcendeu os suportes tradicionais e expandiu-se para o design interactivo. Actualmente é responsável pelo projecto “Design R&D” (“Research&Development”), da Shiseido, que procura gerar valor combinando design e tecnologia. Masaki Hanahara apresenta a palestra no dia da inauguração do evento, 4 de Novembro, a partir das 15h30, no Centro de Design de Macau (Macau Design Centre), na Travessa da Fábrica, número 5, enquanto que a exposição de trabalhos mantém-se ao longo de todo o evento. A língua da comunicação é o japonês, com tradução para cantonês.

Integra o evento também uma mostra de trabalhos de design de Macau premiados internacionalmente, na “Exposição do Design de Macau”. Segundo James Chu, “o design de Macau sempre ganhou prémios”. “Há muitos trabalhos em exposição de companhias ou grupos de designers que têm ganho prémios internacionais nos últimos anos, porque este é também o espírito da Macau Design Week, que é dar a conhecer às pessoas o trabalho de qualidade que Macau está a realizar. É importante dar a conhecer que há bons designers em Macau, que não é uma coisa só de Hong Kong ou do Japão, temos que promover os designers de Macau, esse é também o espírito desta semana de design”, prossegue o organizador.

Há trabalhos em exposição que receberam distinções como o prémio de design IF, estabelecido em 1953 na Alemanha, o prémio do Art Directors Club of New York, a distinção italiana “A’ Design Award & Competition”, o japonês “Good Design Award”, o Tokyo Type Directors Club Annual Awards, entre outras.

Laboratórios de desenho e fotografia estão também agendados para os dias 9 e 10 de Novembro, na loja da Apple Cotai Central, no Sands Cotai Central, um estabelecimento onde o design foi também pensado ao detalhe, inaugurado a 29 de Junho. Os ‘workshops’ destinam-se, sobretudo, a designers profissionais, explica James Chu. “Os conteúdos são muito técnicos, por isso é que se realizam na Apple Store, porque eles têm as tecnologias, então decidimos organizar os workshops lá. O objectivo é ajudar a aumentar as competências dos designers de Macau”, concluiu o responsável.